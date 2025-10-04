Самолет авиакомпании Turkish Airlines (THY) с активистами флотилии Global Sumud, подвергшейся атаке и задержаниям со стороны израильских сил в международных водах, приземлился в аэропорту Стамбула.

Борт, вылетевший из аэропорта Рамон в израильском городе Эйлат прибыл в Стамбул.

На борту самолета находились 137 участников флотилии, в том числе 36 граждан Турции и 23 гражданина Малайзии.

Активистов встретили в VIP-зале аэропорта Стамбула представители власти и большое число людей. (Агентство Анадолу)