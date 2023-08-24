Частный бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 с бортовым номером RA-02748, который приписывают основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, 24 августа вылетел из московского аэропорта и приземлился в Баку. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов Flightradar.

Согласно данным Flightradar, самолет вылетел в 15:30 из московского аэропорта Внуково, а в 19:04 приземлился в аэропорту Гейдар Алиев в столице Азербайджана.

23 августа данный борт находился в воздухе во время авиакатастрофы другого самолета Embraer Legacy, на котором мог быть Пригожин. Он совершал рейс из Москвы в Санкт-Петербург, но в какой-то момент вернулся и кружил над Москвой. Кто был в этом бизнес-джете, неизвестно, но он находился в аренде у главы ЧВК.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование. (Газета.Ру)