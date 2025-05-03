Сегодня утром капитан воздушного судна Boeing 737, принадлежащего авиакомпании LOT Polish Airlines и выполняющего рейс по маршруту Баку–Варшава, принял решение о возвращении в Международный аэропорт Гейдара Алиева в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров на борту и направил запрос на вынужденную посадку.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолёт успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 07:45. Сразу после посадки к борту были направлены сотрудники медицинской службы, пассажиру была оказана первичная медицинская помощь. По решению врача, пассажиру не было разрешено продолжить полёт, и он был передан под медицинское наблюдение.

В то же время, по указанию капитана, в связи с необходимостью дополнительного технического осмотра воздушного судна, остальные пассажиры были временно размещены в здании аэропорта.