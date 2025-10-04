Сотрудники консульства впервые напрямую связались в центре содержания под стражей с гражданами Турции, незаконно задержанными Израилем на бортах Международной флотилии Global Sumud, направлявшейся для доставки гуманитарной помощи в Газу. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели, комментируя ситуацию с турецкими активистами, незаконно задержанными израильской стороной на бортах флотилии.

Кечели подчеркнул, что Global Sumud сыграла решающую роль в вопросе привлечения внимания всего мира к продолжающейся катастрофе в Газе.

«Нам известно, что в настоящее время Израиль удерживает сотни активистов. Среди них почти 50 наших граждан. Поскольку некоторые наши граждане имеют двойное гражданство, точную цифру предоставить невозможно. С момента захвата судов наши консульские сотрудники подключились к работе, взаимодействовали с адвокатами флотилии и посольствами других стран. Полученные сведения мы сразу же старались донести до семей наших граждан», — подчеркнул он.

Кечели сообщил, что турецкие граждане и активисты из других стран были высажены на берег в порту Ашдод 2 октября.

«После прохождения административных процедур их поэтапно перевели в центр содержания под стражей на юге Израиля», — сказал он.

По словам дипломата, сегодня консульские сотрудники впервые смогли встретиться с гражданами Турции лично.

«Наши консульские сотрудники находятся там уже около восьми часов и впервые напрямую связались с нашими гражданами. По предварительным данным, общее состояние здоровья наших граждан не вызывает беспокойства», — сказал он.

Кечели отметил, что Турция рассматривает различные варианты быстрой и безопасной эвакуации своих граждан. «Есть вероятность, что наши граждане вернутся завтра в Турцию специальным рейсом», —сообщил он.

Кечели указал, что прилагаются все усилия для обеспечения максимально эффективного завершения этого процесса. (Агентство Анадолу)