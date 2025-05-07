Азербайджанская Республика выражает обеспокоенность в связи с дальнейшей эскалацией напряжённости между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.
«Осуждаем военные атаки на Исламскую Республику Пакистан, в результате которых погибли и были ранены мирные жители. Выражаем солидарность с народом Пакистана, приносим соболезнования семьям невинных жертв и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
Призываем все стороны проявить сдержанность и урегулировать конфликт дипломатическим путём», — говорится в заявлении.