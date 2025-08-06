Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидерами Азербайджана и Армении в Белом доме в пятницу 8 августа. Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, стороны могут объявить о мирном соглашении. Издание отмечает, что Вашингтон пытается добиться урегулирования многолетнего конфликта.

«Трамп в пятницу примет в Белом доме лидеров Азербайджана и Армении, стремясь добиться заключения мирного соглашения между двумя странами, находящимися в состоянии многолетнего конфликта, возможно, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет объявлено в ходе встречи», – отмечается в публикации.

Ранее власти Армении не опровергали информацию о возможном подписании договора в США. МИД страны заявлял, что текст соглашения уже согласован, но требует обсуждения места и сроков подписания.

В Баку настаивают на выполнении условий, включая прекращение огня на границе и конституционные изменения в Армении. Азербайджан также требует роспуска Минской группы ОБСЕ, считая ее устаревшей. Ереван отвергает претензии Баку, но Пашинян допускает конституционную реформу и обсуждение судьбы Минской группы параллельно с мирным процессом.

Тем временем Ильхам Алиев отметил, что переговоры между Баку и Ереваном находятся на завершающей стадии и стороны подошли вплотную к заключению исторического соглашения по перемирию. Он также подчеркнул, что Баку все еще требует от Еревана выполнить два своих условия.

Напомним, что в 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза начали переговоры о будущем мирном договоре. В процессе обсуждения стороны периодически обменивались предложениями по тексту документа.

Лидеры двух стран совсем недавно — в прошлом месяце — встречались в Объединённых Арабских Эмиратах для обсуждения мирного соглашения, но, несмотря на сообщения о достигнутом черновом варианте документа, итоговое соглашение так и не было объявлено.