Президент США Дональд Трамп назвал руководителей Азербайджана и Армении «великими лидерами» и своими «хорошими друзьями», в очередной раз вспомнив встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым премьер-министром Армении Николом Пашиняном и в Вашингтоне 8 августа. Как сообщает Арменпресс, об этом он написал на своей платформе Truth Social.

«Для меня было большой честью быть рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, когда мы подписывали мирный договор после десятилетий войны и смертей. Это два замечательных человека и великих лидера. Теперь они мои хорошие друзья», — написал глава Белого дома.

В ходе встречи Трампа, Алиева и Пашиняна в Вашингтоне 8 августа была подписана трёхсторонняя декларация, а затем министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали мирное соглашение.