Лидер «Демократов» Яир Голан — единственный в сионистской оппозиции, кто перед выборами в Израиле позволяет себе «спорные» высказывания, способные навлечь на него массовое негодование патриотической общественности. Сегодня, выступая на предвыборном мероприятии в Ришон ле-Ционе, он «однозначно» признал ошибкой ликвидацию 86-летнего аятоллы Али Хаменеи.

Голан сказал, что аятолла, конечно, заслуживал смерти, но устранение 86-летнего старца не отвечало интересам Израиля. «Престарелый лидер (вражеской страны) — это всегда определенное преимущество, а Хаменеи-младший, если он вообще функционирует, похоже, полностью контролируется ультра-радикальной военной верхушкой», — пояснил Голан.

Понимая, какой шквал патриотического негодования вызовут заголовки «Яир Голан считает ошибкой ликвидацию Хаменеи», лидер демократов поспешил разъяснить, что эта ликвидация «могла бы стать поворотным моментом истории», если бы Нетаньяху вновь не упустил возможность «региональной политической инициативы, которая гарантировала бы безопасность Израиля» вместо того, чтобы «продавать американцам иллюзорную цель смены иранского режима без всякой политической стратегии на период после войны».

В результате вторая война с Ираном, по заключению Яира Голана, «не улучшила, а ухудшила стратегическое положение Израиля» — Биби и здесь «превратил военные достижения в стратегический провал».

28 февраля, когда другие лидеры оппозиции «сплотились вокруг правительства», только Яир Голан воздержался от традиционного изъявления безоговорочной поддержки правительству в час войны. Заявив о «полной поддержке ЦАХАЛа» и призвав граждан поддержать армию «гражданской стойкостью и личной дисциплиной», отставной генерал Голан предъявил правительству условие поддержки начатой войны:

«Эта атака должна завершиться чётким стратегическим результатом: устранением иранской угрозы таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность Израиля. Это требует формулировки точных, последовательных и достижимых военных целей. Никаких больше «очередных раундов» и управления непрекращающимся кризисом в ручном режиме».

Спустя девять месяцев мы имеем именно «раунды» и «управление непрекращающимся кризисом в ручном режиме». Полетят ли завтра иранские ракеты по нашим городам, зависит не то от иранских радикалов, не то от Трампа, не то от каких-то лоббистов Нетаньяху в его администрации. Начальник генштаба Эяль Замир проинформировал американских партнеров, что возобновление активных боевых действий в Иране может привести к отсрочке выборов в Израиле. Для этого требуется согласие оппозиции, но в ситуации войны правительство всегда может рассчитывать на поддержку большей ее части. (israelinfo.co.il)