Суд в Сумской области заочно приговорил прокремлёвского блогера-миллионника Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ему запретят заниматься «определённой деятельностью» в течение 15 лет после освобождения.

Подоляку осудили по статьям об оправдании российской агрессии против Украины и о распространении информации «в сотрудничестве с государством-агрессором».

Согласно приговору, Подоляка, родившийся и проживавший в Сумах, в 2014 году уехал в Россию, где начал вести антиукраинскую деятельность. В своих публикациях в социальных сетях Подоляка называет себя главным спикером войны и, по его словам, помогает россиянам «мобилизоваться», сообщает прокуратура Сумской области.

Ранее Служба безопасности Украины, предъявившая Подоляке подозрение в госизмене, отмечала, что он регулярно выступает в пропагандистских ток-шоу, в том числе у Владимира Соловьёва. Во время эфиров Подоляка призывает к захвату Украины и к поддержке российских войск «по уничтожению гражданской инфраструктуры» Украины, говорится в апрельском сообщении СБУ.

В России Подоляку наградили за вклады «в просвещение» и в работу Российского военно-исторического общества. (svoboda.org)