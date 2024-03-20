Племянник Назарбаева приговорен к 8 годам условного лишения свободы.
Как передает #, племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш получил условный срок в связи с январскими событиями.
По информации, распространенной казахстанскими СМИ, бывший заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Самат Абиш лишен генеральского звания и государственных наград, но его имущество не конфисковано.
Стало известно, что специальные прокуроры Генпрокуратуры провели расследование в связи с попыткой государственного переворота в ходе январских событий.