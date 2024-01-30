Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана и вице-председателя ДЗС, экс-главу МИД Шаха Мехмуда Куреши к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

О вердикте объявил судья специального суда в тюрьме Адиала в Равалпинди в присутствии Хана и Куреши.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годы. Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия.

Следствие в отношении Хана началось после того, как 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по словам политика, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии «рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной в ходе визита в Москву в феврале 2022 года».

Адвокаты Имрана Хана решили обжаловать вердикт специального суда исламской республики.

«Мы не можем принять этот не соответствующий законодательству вердикт», — приводит слова юристов агентство Reuters. (ТАСС)

