В Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси в кирпичном здании на производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания». Пострадали 27 человек, они госпитализированы. Об этом заявил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

Изначально о взрыве газовоздушной смеси в кирпичном здании на улице Техническая сообщило управление МЧС по Башкортостану. Возгорания не произошло. Из предприятия эвакуировали 15 человек. К ликвидации последствий привлекли 42 специалиста и 15 единиц техники. На место происшествия выехал врио начальника Главного управления МЧС по Башкортостану Алексей Головко.

Следственное управление СК РФ по республике проводит доследственную проверку по факту произошедшего. На место происшествия направились следователи совместно с экстренными службами. Сейчас там проводится осмотр и опрашиваются очевидцы.