Могут быть рассмотрены заявки желающих самостоятельно построить свои дома на освобожденных территориях

Об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2023 год.

Было отмечено, что процесс реконструкции осуществляется на основе “Общего плана освобожденных территорий”, разработанного по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим районам и утвержденного Кабинетом министров.

В рамках государственной программы на освобожденных от оккупации территориях продолжается работа по созданию сети социальных услуг в сфере развития человеческого капитала, организации здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, строительства школ и дошкольных образовательных учреждений и других общественных услуг, а также по укреплению их материально-технической базы. Уже построено и введено в эксплуатацию несколько учебных заведений: «Наряду с этим сотрудничество с частным сектором и гражданским обществом имеет важное значение с точки зрения расширения финансовой поддержки процесса восстановления и реконструкции территорий, привлечения инвестиций и экономии бюджетных средств. При наличии конкретных обращений со стороны лиц, желающих участвовать в восстановительно-строительных процессах, они могут быть рассмотрены по существу в соответствии с утвержденными планами восстановления и реконструкции населенных пунктов”.