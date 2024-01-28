Строительство газопровода «Сила Сибири — 2» для поставок из России в Китай могут отложить. Об этом издание Financial Times (FT) пишет в воскресенье, 28 января, ссылаясь на премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ.

Стороны все еще не согласовали ключевые детали масштабного проекта, заявил глава монгольского правительства. Москве и Пекину «нужно больше времени, чтобы провести более подробные экономические исследования», пояснил Оюун-Эрдэнэ. Переговоры осложнили цены на газ, в последние два года достигавшие пиковых показателей, добавил он.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в 2023 году встречались как минимум дважды. Однако Пекин хранит молчание касательно инфраструктурного проекта, в то время как Москва неоднократно выражала готовность к строительству, отмечает FT. По данным издания, «Сила Сибири — 2» протянется на 3550 километров, из которых 950 пройдут по монгольской территории.

В июле 2022 года премьер Монголии рассчитывал, что прокладывание труб начнется в 2024-м. Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил в январской статье для журнала «Энергетическая политика», что сроки строительства газопровода и основные технико-экономические показатели будут «окончательно обозначены после подписания обязывающих соглашений» с партнерами из Китая.

С 2019 года действует газопровод «Сила Сибири». В 2023 году объем поставок по нему составил примерно 23 миллиарда кубометров, указывает FT. Ожидается, что в 2025-м проект выйдет на полную мощность в 38 млрд кубометров. (DW)