В Палате представителей США обсуждение законопроекта о санкциях против России может затянуться как минимум до ноябрьских выборов в Конгресс. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что документ вызывает вопросы не только у демократов, но и у некоторых республиканцев, сообщило агентство Bloomberg вечером в четверг, 3 сентября.

«Мы все выступаем за санкции против России, но формула должна быть правильной», — подчеркнул Джонсон. Ранее законопроект оперативно одобрил Сенат США, но в Палате представителей опасаются, что расширение тарифных полномочий президента Дональда Трампа может привести к подорожанию нефти и негативно сказаться на торговых партнерах США.

Согласно инициативе, Трамп сможет вводить пошлины в размере 100% против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также против пяти государств, которые помогают России обходить санкционные ограничения. В числе потенциальных целей называются прежде всего Китай, Индия и Турция.

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам, республиканец Брайан Маст, сообщил, что сейчас изучается возможное воздействие инициативы на топливный рынок. Он отметил, что отказ Индии и других покупателей от российского сырья в пользу альтернативных поставщиков способен повысить стоимость бензина перед выборами.

Демократы выступают против документа по другой причине. По их мнению, он способен создать правовые основания для практически неограниченного применения тарифов администрацией Трампа.

Представитель комитета по иностранным делам Грегори Микс заявил, что президенту пытаются передать полномочия, которых у него сейчас нет. Демократ Брэд Шнайдер, в свою очередь, назвал тарифную норму «неприемлемой».

Законопроект подвергся критике и со стороны крупных американских компаний. Среди них — ExxonMobil, General Electric, Ford, Pfizer, а также Торговая палата США.

Представители бизнеса направили в Конгресс письмо с изложением своих претензий. По словам Эллен Джексон из Retail Industry Leaders, компании опасаются последствий новых тарифов для потребителей.

«Мы обеспокоены тем, что часть законопроекта может иметь непредвиденные последствия для потребителей, санкционируя новые масштабные тарифы против наших торговых партнеров и союзников», — заявила она. (DW)