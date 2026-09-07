Вратарь «Карабаха» Матеуш Кохальски может продолжить карьеру в польской «Вечисте» из Кракова.

После матча 4-го тура чемпионата Азербайджана с «Араз-Нахчываном» польский вратарь Матеуш Кохальски покинул футбольный клуб «Карабах».

Об этом голкипер заявил журналистам. После завершения встречи футболист подошел к трибунам и попрощался с болельщиками.

По информации weszlo.com, сумма трансфера может составить 500 тысяч евро (около 988,3 тысячи манатов).

Зимой интерес к Кохальски проявляла дортмундская «Боруссия». Тогда сообщалось, что «Карабах» оценивал своего вратаря примерно в 7 млн евро (около 13,84 млн манатов). Сам футболист ранее заявлял о желании выступать в английской Премьер-лиге.

«Карабах» приобрел Кохальски летом 2024 года за 900 тысяч евро (около 1,78 млн манатов).

В нынешнем сезоне польский вратарь провел семь матчей за агдамскую команду и в четырех из них сохранил ворота в неприкосновенности. Всего на его счету 76 встреч за «Карабах».