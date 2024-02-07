Намерение премьер-министра Армении Никола Пашиняна изменить конституцию вызвало болезненную реакцию в обществе. Власти Армении несмотря на заявления, признающие территориальную целостность Азербайджана, продолжают указывать азербайджанские территории в обращениях в международные организации, суды, в своей юридической корреспонденции как «находящиеся под контролем Азербайджана территории» и используют название «арцах».

Пашинян озвучивает требования предоставить гарантии безопасности Армении, но при этом в Конституции этой страны закреплены территориальные претензии к Азербайджану. Согласно Декларации о независимости, принятой 23 августа 1990 года армянским парламентом, Нагорный Карабах был «воссоединен» с Арменией. Это положение закреплено и в Конституции Армении 1995 года. Тем самым на законодательном уровне Армения задекларировала аннексию Карабахского региона Азербайджана.

Все эти факты говорят о том, что настоящая цель Армении продолжает состоять в том, чтобы выиграть время пустыми разговорами о желании заключить мир с Азербайджаном. По этой причине азербайджанская сторона потребовала от Армении реальных шагов для создания атмосферы доверия. Однако это требование, как уже отмечалось выше, вызвало болезненную реакцию в обществе. Большинство экспертного сообщества выступило против изменения конституции.

На этом фоне свою лепту решило внести Бюро АРФ «Дашнакцутюн». Так, в распространенном заявлении эта организация выдвинула ряд требований. АРФД считает, что урегулирование отношений должно идти на основе ряда принципов, среди которых есть требования вывода азербайджанский войск с «суверенной территории Армении», возвращение всех пленных и удерживаемых лиц, сохранение армянского культурного наследия.

Помимо этого, АРФД полагает, что основой для делимитации и демаркации должны служить фактические границы Азербайджана на момент вхождения в СНГ, а транспортные и другие пути сообщения должны быть разблокированы одновременно, без каких-либо ограничений суверенитета.

Среди требования имеются также пункты по предоставлению «промежуточного статуса Нагорному Карабаху», размещению миротворцев, а также создание прямой сухопутной связи с Арменией.

В заявлении АРФД подчеркивается, что любой документ, не учитывающий эти требования, не будет способствовать установлению мира и стабильности в регионе, а лишь закрепит прецедент решения вопросов силой или угрозой ее применения.

В подобном подходе АРФД вновь продемонстрировал, что по истечении 100 с лишним лет данная организация не изменила своей идеологии, которая построена на терроре, тюркофобии и территориальных претензиях.

Объявив о независимости Армении в 1918 году, «Дашнакцутюн» формально не провозгласил об этом. Первое заседание армянского парламента (Национального совета) 1 августа 1918 года сочло нецелесообразным объявлять о независимости из-за границ, так как дашнаки предъявили территориальные претензии к соседям.

Лишь 28 мая 1919 года правительство Армении в торжественной обстановке огласило «Акт независимости объединенной Армении», в котором говорилось: «Для восстановления целостности Армении и обеспечения полноценной свободы и процветания народа правительство Армении, согласно единой воле и желанию всего армянского народа, заявляет, что с сегодняшнего дня отдельные части Армении навечно объединены, являя собой независимый государственный союз…».

Стремление «навечно объединить отдельные части Армении» в скором времени привело к подписанию 2 декабря 1920 года унизительного для армян Александропольского договора, превратившего страну фактически в турецкий протекторат. От этого позора Армению спасла советская Россия.

Как писал один из лидеров «Дашнакцутюн» Ованес Качазнуни, «мысль наша была окутана туманом. Свои собственные желания мы навязывали другим, бессодержательным словам безответственных лиц мы придавали большое значение, под влиянием самогипноза мы перестали понимать действительность и предались мечтам» (Качазнуни О. Дашнакцутюн больше нечего делать. Стр. 12).

Вот и сейчас, позорно проиграв 44-дневную войну, в Армении все еще предаются мечтам, и выдвигают нереальные требования к Азербайджану. Нынешним дашнакам не помешало бы обратить внимание на поведение своего однопартийца, бывшего в 1920 году премьер-министром Симона Врацяна. Находясь во главе Армении, которая начала, а после проиграла войну с Турцией, позже Врацян, участвуя в антисоветском восстании, просил турецкий парламент оказать армянам военную помощь в борьбе против большевиков. Этот факт прекрасно показывает сущность дашнакской идеологии, которая привела к тому, что Армения оказалась разменной фигурой в чужой шахматной партии…