Сегодня, 31 марта, азербайджанский народ чтит память жертв геноцида азербайджанцев 1918 года.

31 марта 1918 года в Баку началась массовая резня азербайджанцев. В ней участвовали 6 тысяч солдат Баксовета и четырехтысячный вооруженный отряд партии «Дашнакцутюн». Три дня вооруженные армянские формирования при содействии большевиков громили дома азербайджанцев, убивая всех – от мала до велика.

Армянские дашнаки и большевики совершили невиданные зверства в отношении азербайджанского населения в Баку, Шамахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране, Гяндже и других регионах, с особой жестокостью убили свыше 70 тысяч человек, в том числе женщин, детей, стариков, сожгли села, изгнали жителей с родных очагов.

В результате этих злодеяний с лица земли были стерты в 229 сел в Бакинской губернии, Гянджинской губернии – 272, Зангезурской губернии – 115, а в Карабахе – 157.

После создания Азербайджанской Демократической Республики Совет министров 15 июля 1918 года принял постановление создать Чрезвычайную следственную комиссию для расследования этой трагедии. На первом этапе Комиссия расследовала мартовский геноцид — зверства в Шамахе, тяжкие преступления, совершенные армянами на территории Иреванской губернии. Была создана специальная структура при Министерстве иностранных дел для того, чтобы довести эти реалии до мирового сообщества. 31 марта было объявлено Азербайджанской Демократической Республикой днем общенационального траура. Таким образом, впервые в истории была предпринята попытка дать политическую оценку геноциду против азербайджанцев и оккупации наших земель, продолжавшемуся более века. Однако после захвата АДР Советской Россией работы в этом направлении остались незавершенными.

Уже после обретения Азербайджаном государственной независимости по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева началось изучение и донесение до мировой общественности реалий совершенного 31 марта армянами геноцида нашего народа. Исторически значимым указом Гейдара Алиева «О геноциде азербайджанцев», изданном 26 марта 1998 года, 31 марта был объявлен «Днем геноцида азербайджанцев». После этого была проделана важная работа по изучению этой даты, написаны и переведены на иностранные языки многочисленные произведения. Благодаря проведенным за последние годы исследованиям было собрано множество новых фактов и документов. Найденное в Губе место массового захоронения – результат одного из кровавых эпизодов этой трагедии.