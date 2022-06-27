В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте.

Как передает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, в воскресенье истек льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям. В случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов отказался считать дефолтом прекращение выплат по внешнему долгу в валюте, что невозможно из-за введенных Западом санкций. 30 мая Силуанов заявил, что Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях.