Народный артист EMIN анонсировал новый альбом NOW OR NEVER, вдохновленный творчеством легендарного Элвиса Пресли.

Как сообщили # в пресс-службе артиста, альбом, спродюсированный обладателем 16-ти «Грэмми» Дэвидом Фостером, будет состоять из 12 переосмысленных классических композиций. В состав также вошли три дуэта с Николь Шерзингер, Катариной Макфи и Энгельбертом Хампердинком. Релиз состоится 9 февраля 2024 года.

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«Я начал свою музыкальную карьеру, слушая Элвиса, и учился создавать такую музыку, как делал он. Этот альбом – моя самая заветная мечта, которая сбылась. Я познакомился с Дэвидом Фостером десять лет назад, и эта встреча многое изменила для меня. После нашего совместного концерта на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где мы также исполнили несколько песен Элвиса Пресли, я подумал, что было бы круто продолжить наше сотрудничество. И спустя столько лет мы создали этот потрясающий альбом, отобрав эти немногие из великих песен Элвиса. Все, к чему прикасается Дэвид, становится бесценным и лучшим. То же самое и с этим альбомом – это лучшее, что я делал за всю свою музыкальную карьеру», – рассказывает про альбом EMIN.

Вышедшая сегодня песня Blue Christmas – первый официальный сингл из альбома NOW OR NEVER. Дэвид Фостер, который продюсировал 10-кратно платиновый альбом Christmas Майкла Бубле (одного из самых продаваемых рождественских записей всех времен в Великобритании), вновь возрождает классический хит в стиле Элвиса, посвященный нашим близким. Все вырученные средства от продажи песни Blue Christmas будут направлены на благотворительность.

Альбом NOW OR NEVER, воплощающий в себе всю любовь Элвиса Пресли к музыке, воздает дань классике, которую мы все так любим. EMIN отобрал 12 любимых и самых проникновенных песен о любви из репертуара Элвиса Пресли. В альбом войдет хит Suspicious Minds, сентиментальная романтическая баллада Can’t Help Falling In Love и знаменитая Love Me Tender.

Полный трек-лист альбома:

1 And I Love You So

2 In The Ghetto

3 Don’t Be Cruel

4 Love Me Tender (with Nicole Scherzinger)

5 Unchained Melody

6 It’s Now Or Never (with Katharine McPhee)

7 Make It Through The Night (with Engelbert Humperdinck)

8 Viva Las Vegas

9 Can’t Help Falling In Love

10 Suspicious Minds

11 Until It’s Time For You To Go

12 Blue Christmas

«Иногда появляется артист, который заставляет тебя вновь влюбиться в свое искусство. EMIN именно такой. Он удивительный артист, который вложил всю красоту и душу в эти двенадцать легендарных песен. Альбом полон сюрпризов и воспоминаний – все в лучших традициях творчества EMIN’a. Я так горжусь теми высотами, каких мы достигли, и не могу дождаться, чтобы мир услышал этот альбом», – рассказывает Дэвид Фостер, продюсер хитов I have nothing Уитни Хьюстон, Unbreak my heart Тони Брэкстон и Because you loved me Селин Дион.

EMIN вспоминает, что в юности мама подарила ему его первую кассету – альбом Элвиса Пресли, где он открыл для себя всю страсть к музыке. Творчество короля рок-н-ролла вдохновляло будущего артиста на написание музыки, изучение гитары и фортепиано. Он устраивал импровизированные концерты для семьи и друзей. И вот спустя 30 лет EMIN стал гастролировать по всему миру, его творческая деятельность насчитывает 17 альбомов, десятки международных наград и тысячи выступлений по всему миру.

В плане международной карьеры, к которой он вновь вернулся спустя несколько лет, можно отметить выступления EMIN’а на сцене с Дженнифер Лопес, гастроли с группой Take That – одной из самых успешных групп в британской истории чартов. И, конечно, награду World Music Awards – Лучший артист из Азербайджана. Эмин сотрудничал с известным в мире блюзменом Джо Бонамассой в песне Coming Home, с гитаристом, музыкантом и продюсером Найлом Роджерсом в песне Boomerang, которая играла на BBC Radio 2 и достигла 9-й позиции в танцевальном чарте Billboard. Один из первых англоязычных альбомов, Wonder, признавался BBC Radio 2 альбомом недели, а песни из альбома After The Thunder – треками недели. EMIN также сотрудничал с продюсером Брайаном Ролингом (Cher, David Bowie, Kylie Minogue) и Фрейзером Т.Смитом (Adele, Stormzy). Последний англоязычный альбом Good Love был выпущен в 2019 году.