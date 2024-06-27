Запущен официальный сайт (cyberdiplomacy.gov.az) Международной конференции по кибердипломатии (ICCD), которая впервые пройдет в Азербайджане 25 сентября этого года.

Как сообщили # в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности, на сайте создан раздел для регистрации участников мероприятия.

Напомним, что на основании меморандума между Госагентством и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии, Азербайджану было предоставлено эксклюзивное право на проведение Международной конференции по кибердипломатии и региональное представительство. Основными партнерами мероприятия являются Администрация президента Азербайджана, Министерство иностранных дел и Центр анализа международных отношений.