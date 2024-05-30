В Иране началась регистрация кандидатов для участия на внеочередных выборах президента, назначенных на 28 июня, сообщил глава МВД Исламской республики Ахмад Вахиди.

«В этих сложных условиях, являющихся поворотным моментом в истории Ирана, и несмотря на такую ​​огромную утрату, не произошло сбоя в управлении страной под руководством лидера революции (иранского лидера аятоллы Али Хаменеи) и Конституции», — заявил Вахиди на пресс-конференции.

Глава МВД отметил, что регистрация кандидатов продлится пять дней, затем в течение семи дней Совет стражей конституции Ирана рассмотрит соответствие каждого зарегистрировавшегося необходимым требованиям. Далее 14 дней будет отведено для предвыборной кампании кандидатов в президенты.

Желающие участвовать в выборах должны лично заявить в МВД.

Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян погибли в результате крушения вертолета в воскресенье, 19 мая.

На борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Тебриза аятолла Мухаммед Али аль-Хашем, а также двое высокопоставленных чиновников из Корпуса стражи иранской революции (КСИР) и трое членов экипажа. Выживших нет. Обломки вертолета были обнаружены после 15 часов поисково-спасательных работ. (Агентство Анадолу)