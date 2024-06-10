На выборах преемника погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси утверждены шесть кандидатов.

Как сообщил представитель избирательного штаба Исламской Республики, среди прочих претендентов, в президентскую гонку вступили спикер парламента и бывший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Багер Галибаф, а также экс-глава канцелярии духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в прошлом главный представитель Тегерана на ядерных переговорах Саид Джалили. Обоих этих политиков причисляют к консервативному лагерю.

Состоящий из двенадцати исламских священнослужителей и юристов Совет стражей конституции Ирана также одобрил кандидатуры придерживающегося консервативной политики мэра Тегерана Алирезы Закани, ориентированного на реформы депутата Меджлиса Масуда Пезешкияна, экс-министра внутренних дел Мустафы Пурмохаммади и вице-президента Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми. (dw)