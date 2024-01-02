Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон разрешил командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно выбирать дальность ударов с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам Бринк, американские власти намерены передать Украине эти РСЗО в ближайшее время. При этом издание отмечает, что до сих пор не появлялось информации о том, что ВСУ получат снаряды для стрельбы с помощью HIMARS на расстояния более 160 километров.

В материале уточняется, что на такое расстояние бьют переданные Украине ракеты ATACMS.