В чем отличие ничтожества от сильной личности? Видимо в том, что ущербная личность стремится завуалировать свою никчемность фейерверком пустословия, в то время, как достойная уважения личность не тратит свое время на горлопанство.

О времена, о нравы, говорили древние латиняне. И были правы. Но даже в самом страшном сне они не могли предположить, что бремя изменения миропорядка на планете возьмет на себя аутсайдер мировой политики, причем, по всем пунктам, президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрону это не удалось. Дилетант от политики Макрон умудрился за короткий срок разрушить всю внешнеполитическую конструкцию. Полный крах на «африканском фронте», откуда французских колонистов выгоняли пинками под «пятую точку», фиаско даже в отношениях со своими союзниками.

Небольшая ремарка.

15 сентября 2021 года США, Британия и Австралия объявили о создании расширенного трёхстороннего партнерства в области безопасности, именуемого AUKUS: A — Австралия, UK — Соединённое Королевство, US — США. Новое военно-политическое образование сосредоточится на Индо-Тихоокеанском регионе и направлено на сдерживание Китая.

Правительство Австралии 16 сентября 2021 года сообщило, что первой инициативой AUKUS станет приобретение Австралией технологии атомных подводных лодок, используя многолетний опыт США и Британии: «В рамках AUKUS три страны незамедлительно сосредоточатся на определении оптимальных направлений поставки как минимум восьми АПЛ для ВМС Австралии».

Одновременно австралийское правительство отказалось от продолжения программы по строительству неатомных подводных лодок класса Attack с французским судостроительным объединением Naval Group. По данной программе предполагалось построить 12 субмарин.

Но неугомонный «галльский петух» норовит кукарекать, хотя солнце и без его голоска взошло.

Итак, Макрон в своем обращении к Вооруженным силам страны говорит: «В 2024 году мы будем неустанно обеспечивать оборону наших заморских территорий и столкнемся с теми обязательствами, которые есть на нашей великой нации. Здесь я воздержусь от перечисления подробностей. Я мог бы отметить Балканы, Армению, которые находятся в центре нашего внимания и… укрепление нашей позиции и вынесение исторических решений, особенно в отношении Армении, о которой я только что упомянул», — сказал он.

Обратим внимание на фразу о заморских странах. То есть, фактически Макрон признает, что Франция довлеет над землями, которые исторически ей не принадлежат. А это значит, что согласно международным правам, эти пока еще колонии Франции имеют право на независимость. Верно?

Сенат Франции в своих декларациях признает «независимость нкр», то есть того, чего не было, нет, и не будет, но держит в клетке свои заморские земли.

Вполне понятно, что Макрон свою тупость, проявляемую на внешнеполитическом курсе во всех направлениях, пытается компенсировать «на горбу» Армении.

Так она и рада подсобить, но в регионе все козыри в руках у Азербайджана. А с Азербайджаном французская элита настолько сдружилась, что Парижу в регион лучше не соваться.

Ситуация комическая. Хвост виляет собакой. Речь идет об армянском лобби, которое виляет Макроном в угоду себе.

Что же касается исторических решений, то я уверен, имя Макрона будет вписано в летопись истории черными буквами. Пардон, голубыми буквами, с учетом последних кадровых ротаций в правительстве Франции.

Знаете, прискорбно осознавать, что романтизм, пусть даже и в политике, уничтожен на корню. И что еще более трагично, он истреблен в стране, где впервые был провозглашен лозунг: «Свобода, равенство, братство».

Сегодня этот лозунг звучит иначе: «армяне, армяне и еще раз армяне». Мы не предвзяты, и оперируем фактами.

Если французскую элиту больше интересуют несуществующие проблемы несуществующего «нкр», это их право.

Только вот армянское лобби не поможет Франции решить их проблемы с Азербайджаном, в частности, экономического характера. И, вряд ли, вливания армянского лобби могут компенсировать гешефт от финансово-экономических связей с Азербайджаном, которые вот-вот разорвутся.

Так что, французам придется выбирать: армянская дружба на вымышленных костях или живое партнерство с Азербайджаном. Время пошло…