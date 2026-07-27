Заключительный день Dream Fest 2026 стал логичным завершением большого музыкального марафона, оставив после себя не только масштабные шоу, премьеры и выступления мировых артистов, но и атмосферу грандиозного праздника.

Четыре дня музыки, встреч и ярких эмоций подошли к финалу. Полные трибуны, многотысячная публика, красная дорожка с участием звезд из разных стран и насыщенная концертная программа еще раз подтвердили: фестиваль уверенно закрепил за собой статус одного из главных музыкальных событий региона.

Финальный, четвертый день фестиваля по традиции открылся красной дорожкой. Артисты охотно общались с журналистами, рассказывали о новых проектах, делились впечатлениями от Баку и признавались, что каждый раз с удовольствием возвращаются в Азербайджан.

Продюссер, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская привлекла внимание редкой сумочкой Chanel из лимитированной коллекции:

«Это настоящий арт-объект. Насколько знаю, такая сумка есть у Тейлор Свифт, Леди Гаги и Натали Портман. Каждый раз, когда беру ее с собой, она становится объектом особого внимания», — рассказала продюсер.

О ближайших творческих планах рассказала звезда азербайджанской, а теперь уже и российской эстрады Роза Зергерли. Осенью певица представит новый международный проект, съемки которого пройдут в Турции.

«Очень много предложений о дуэтах, поэтому хочется выбирать действительно сильные проекты», — отметила артистка.

Айгюн Кязимова восхитила публику одним своим появлением. За эффектным образом народной артистки стояла большая творческая работа. Автором кутюрного наряда стал один из самых известных азербайджанских дизайнеров Руфат Исмаил, основатель бренда AFFFAIR, а стилист Руха завершила образ дивы, создав гармоничное сочетание элегантности и сценического характера:

«Для меня Dream Fest — это настоящий праздник. Я очень люблю такие мероприятия, и особенно приятно, что все это происходит у нас, в Азербайджане. Каждый год сюда приезжают звезды из разных стран, и они видят, какой у нас прекрасный город, какие гостеприимные люди и какая богатая культура.

Тем артистам, которые впервые приезжают в Баку, я бы посоветовала обязательно познакомиться не только с Sea Breeze, но и пройтись по городу, почувствовать его историю, искусство и атмосферу. Баку — это место, которое нужно открывать», — сказала Кязимова.

Финальный концерт фестиваля открыла Роза Зергерли, после чего эстафету приняли Брендон Стоун и EMIN.

Выступление хозяина и основателя DREAM Fest стало одним из главных событий вечера. Артист исполнил “I Got a Feeling in My Body”, “Камин”, “Бумеранг”, “Кружева”, “Вокзалы одиноких душ”, “Благодарю, мама”, “Синяя вечность”, “Если не любишь” и “Мой Азербайджан”.

Программа получилась особенно яркой благодаря неожиданным дуэтам с коллегами по сцене, а каждую композицию зрители встречали бурными овациями.

Лирическую атмосферу продолжила Ани Лорак, а особое настроение вечеру подарил всемирно известный итальянский тенор Алессандро Сафина. Его “Luna” и “Belle” стали одними из самых красивых моментов финального концерта. На несколько минут шум площадки сменился почти театральной тишиной, которую прерывали лишь аплодисменты зрителей.

Не менее эмоциональным стало выступление Стаса Михайлова. Уже с первых аккордов зрители начали подпевать артисту, а затем и петь с ним в унисон.

Настоящий всплеск энергии подарила Люся Чеботина. “По барабану”, “Каблук”, “За бывшего”, “Голливуд”, “Монако” и дуэт со Стасом Михайловым превратили площадку в большой танцпол.

Одним из самых ожидаемых номеров вечера стало выступление Artik & Asti. “Все мимо”, “Лампочки”, “Гармония”, “Худи”, “Карма”, “Истеричка”, “Девочка, танцуй” и “Грустный дэнс” звучали в унисон с многотысячной аудиторией.

Ближе к полуночи на сцену вышел JONY. Его выступления в Азербайджане всегда проходят особенно тепло, и этот вечер не стал исключением. “Без тебя”, “Ты Пари”, “На улицах Баку”, “Бора”, “Ты беспощадна” и “Комета” публика встречала стоя, провожая артиста продолжительными овациями.

Финальную точку Dream Fest 2026 поставил хедлайнер вечера, британский исполнитель John Newman. Его появление стало достойным завершением четырех дней, на протяжении которых на одной сцене стояли мировые звезды, любимые артисты стран СНГ и азербайджанские исполнители, а музыка объединяла тысячи людей самых разных возрастов.

Dream Fest в очередной раз доказал: сегодня это гораздо больше, чем музыкальный фестиваль.

Такие события становятся частью международного образа современного Азербайджана. Тысячи гостей увозят с собой не только фотографии и видео с концертов, но и воспоминания о Баку, его гостеприимстве, особой атмосфере и высоком уровне организации.

Именно из таких впечатлений складывается настоящий имидж страны — живой, искренний и убедительный.

И, пожалуй — это главный итог фестиваля: музыка ставится на паузу, а желание вновь вернуться в Азербайджан у многочисленных гостей остается навсегда.