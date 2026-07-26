DREAM Fest 2026 продолжает удивлять не только масштабными концертами, но и атмосферой, которая царит задолго до первых аккордов.

Третий фестивальный вечер в Sea Breeze традиционно начался с красной дорожки, где звезды охотно общались с журналистами, делились планами, вспоминали важные моменты своей карьеры и признавались в любви Баку, сообщает #.

Пока гости занимали места у главной сцены, дорожка уже превратилась в настоящий центр притяжения. Один за другим появлялись артисты, блогеры и знаменитые гости фестиваля, а камеры ловили самые яркие моменты вечера.

Одними из первых перед журналистами появились Орхан Зейналлы вместе с супругой. Артист отметил высокий уровень организации DREAM Fest и признался, что каждый год фестиваль становится все масштабнее. Но главным сюрпризом стало другое заявление — уже в ноябре Орхан даст большой сольный концерт во Дворце Гейдара Алиева.

После небольшого перерыва на дорожке появился Andro, которого поклонники встречали особенно тепло. Артист с удовольствием фотографировался с фанатами и не отказывал в общении с прессой, а вечером уже вышел на сцену фестиваля, исполнив свои самые популярные композиции.

Абсолютный восторг вызвало появление на красной дорожке Айсель Теймурзаде. Певица призналась, что чувствует себя так, словно переживает новое творческое рождение.

«Я действительно ощущаю себя как птица Феникс», — сказала артистка, поблагодарив поклонников и представителей СМИ за многолетнюю поддержку.

По словам Айсель, впереди слушателей ждут новые песни, интересные проекты и даже дуэты, однако раскрывать подробности она пока не готова.

Не обошлось и без воспоминаний о Евровидении-2009. Певица тепло вспомнила свое выступление вместе с Арашем, назвав тот период прекрасным временем, которое навсегда останется в ее сердце.

Выход на красную дорожку Оксаны Самойловой как и в предыдущие дни приковал к ней все взгляды. Выглядела Самойлова просто великолепно.

Блогер, впервые приехавшая в Баку вместе с детьми, призналась, что город превзошел все ее ожидания.

«Максимально гостеприимный, солнечный и невероятно красивый. Сегодня, когда Эмин показывал нам Sea Breeze, мне показалось, будто я побывала сразу в нескольких городах мира. Как будто здесь собрали все самое лучшее», — поделилась она.

Самойлова призналась, что совсем не придерживается строгих диет и во время отдыха позволяет себе есть все, что хочется, но небольшими порциями.

Главным гастрономическим открытием для нее стали азербайджанские арбузы.

«Они просто восхитительные», — с улыбкой сказала она.

По словам Оксаны, вся семья уже успела искупаться в море, покататься на лодке, провести время в аквапарке и теперь собирается освоить падел. Более того, блогер не исключила, что уже в августе вновь вернется в Азербайджан, на этот раз вместе с родителями.

После яркой красной дорожки внимание зрителей полностью переключилось на главную сцену фестиваля.

Концертную программу открыл Орхан Зейналлы, исполнив песни Karusel, «Yaraşır», 40-cı Paralel, Gözümün İçi, и др.

Эстафету подхватила Айсель Теймурзаде, а далее на сцену вышли Misha Miller и Andro. Их дуэт буквально взорвал площадку, а вслед за этим Andro продолжил сольное выступление с хитами «Ночной рейс» и Bollywood.

Также зрителей третьего фестивального дня порадовали Меги Гогитидзе, Jaman T, Мераб Амзоев, Jan Khailib, Lvbel C5. Ближе к полуночи публика встретила главного зарубежного хедлайнера вечера — американского рэпера Ty Dolla $ign.

Артист представил программу из мировых хитов — от Paranoid и Saved до Or Nah, завершив третий день DREAM Fest мощным финальным аккордом.

В небе — красочный салют. До окончания фестиваля — всего один день.

Каждый новый вечер DREAM Fest подтверждает, что фестиваль на побережье Каспия — это грандиозный музыкальный праздник с присущими ему уникальными традициями.