Дональд Трамп решил расширить принцип «America First» далеко за пределы земной атмосферы. Так, президент США опубликовал в Truth Social изображение Луны с американским флагом и надписью «The Moon Is Ours» — «Луна наша». Формально это всего лишь публикация в социальной сети. Политически же она выглядит как очередная попытка превратить географию в продолжение американского бренда.

Человечество десятилетиями заключало международные договоры, чтобы не допустить национального присвоения небесных тел. Договор о космосе 1967 года прямо устанавливает, что Луна и другие небесные тела не могут становиться территорией какого-либо государства. Но зачем тратить годы на дипломатические переговоры, если можно решить вопрос одной картинкой в Truth Social?

Правда, американским юристам пока не придется регистрировать лунные участки. Пост Трампа не создает никаких прав собственности. Зато он очень точно попадает в логику современной геополитики: космос все меньше воспринимается как нейтральная сфера науки и все больше — как следующая территория стратегического соперничества.

В XX веке США и СССР соревновались за право первыми отправить человека в космос и высадить его на Луне. Сегодня ставки изменились. Вопрос уже не только в том, кто первым поставит ботинок на лунную поверхность, а в том, кто сможет создать там устойчивое присутствие и превратить технологическое преимущество в политическое влияние.

Главным соперником Вашингтона становится Китай. Пекин последовательно развивает лунную программу и рассчитывает на долгосрочное присутствие за пределами Земли. США продвигают собственную программу возвращения человека на Луну. Новая космическая гонка поэтому будет измеряться не только количеством запусков и красивыми фотографиями астронавтов, но и станциями, энергетикой, связью, транспортом и возможностью обслуживать будущую космическую экономику.

Особое значение здесь приобретают лунные ресурсы. Водяной лед в полярных районах потенциально может использоваться не только для жизнеобеспечения, но и для получения водорода и кислорода — компонентов ракетного топлива. Если технологии добычи и переработки будут доведены до промышленного уровня, Луна способна превратиться в своеобразную космическую перевалочную базу между Землей и более дальними направлениями.

Тогда вопрос будет звучать уже не «кому принадлежит Луна?», а гораздо практичнее: кто первым получит возможность добывать ее ресурсы, строить станции и контролировать ключевые маршруты?

Именно здесь лозунг «America First» приобретает космический масштаб. Вашингтон заинтересован не просто в очередном национальном достижении, а в сохранении технологического преимущества там, где сегодня формируются правила завтрашней экономики. Если американские компании и государственные структуры окажутся первыми в создании лунной инфраструктуры, США получат возможность влиять на стандарты, логистику и доступ к новым рынкам.

Китай не заинтересован в том, чтобы эти правила писались исключительно в Вашингтоне. Поэтому лунная программа Пекина — это одновременно научный проект, технологическая инвестиция и элемент долгосрочного соперничества за статус ведущей космической державы.

И здесь возникает главный парадокс. Луну невозможно приватизировать в классическом смысле. Но для геополитического влияния формальная собственность вообще не обязательна. Достаточно первым создать инфраструктуру, обеспечить ее ресурсами и технологиями, а затем сделать так, чтобы без этой системы другим было трудно работать. Так территория превращается в сферу влияния без единого подписанного акта о присоединении.

Для остальных государств это означает неприятную перспективу. Они могут оказаться в положении стран, которые не участвовали в создании новой космической инфраструктуры, но вынуждены пользоваться уже установленными правилами. На Земле такая модель знакома давно. В космосе она только начинает приобретать очертания.

Поэтому фраза «The Moon Is Ours» интересна не столько как юридическая претензия, сколько как политический симптом. Трамп не способен сделать Луну американской территорией одним постом. Но США действительно стремятся сохранить лидерство в пространстве, которое постепенно превращается в новую арену конкуренции.

Земным риелторам, впрочем, пока рано открывать лунные офисы. Кадастровых номеров нет, ипотека не одобряется, а объявления вроде «уютный кратер, прекрасный вид на Землю, развитая инфраструктура» еще не появились. Хотя направление рынка уже понятно.

В XXI веке борьба идет не только за территории, которые можно обозначить на карте. Все важнее становится контроль над инфраструктурой, технологиями и ресурсами, которые позволяют определять правила игры. Трамп просто выразил эту логику в своей фирменной форме — максимально коротко и максимально по-хозяйски: «Луна наша!».

Остается надеяться, что до лунного кадастра дело не дойдет. Хотя если однажды на поверхности спутника действительно появится американская строительная бригада, человечеству останется только проверить мелкий шрифт договора. Возможно, там уже будет написано: «America First. Остальным — по предварительной записи».

Автор

Заур Нурмамедов