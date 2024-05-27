В новом летнем сезоне резидентов и гостей города-курорта Sea Breeze ждут приятные открытия и обновления. К ним относятся значительное расширение пляжной зоны и ее инфраструктуры, строительство батутного парка и увеличение количества детских площадок, появление новых парковых пространств и гастрономических точек.

1 июня на территории Sea Breeze состоится долгожданное открытие луна-парка с современными каруселями, цирком и аквапарком на территории, сообщает #.

В пространстве парка будут представлены семь каруселей для детей от трех лет и взрослых: «Орбита», «Пиратский корабль», «Сумасшедший танец», «Автодром» и другие. В августе здесь также откроется высокое колесо обозрения с впечатляющим видом на Каспийское море и весь прибрежный комплекс Sea Breeze.

Луна-парк расположился недалеко от дороги к школе Landau. Вход в луна-парк – бесплатный, но для катания на каруселях нужно приобрести специальные жетоны стоимостью 5 манатов.

Режим работы всего парка – с 9:00 до 2:00, время работы аквапарка – с 9:00 до 19:00.