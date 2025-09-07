В ночь с 7 на 8 сентября на территории Азербайджана можно будет наблюдать полное лунное затмение — в небе взойдет «Кровавая Луна».

Как сообщила региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ научный сотрудник Шамахинской астрофизической обсерватории Айтадж Искендерова, процесс затмения начнется в 19:28 с вхождением Луны в полутень Земли. В 21:30 Луна перейдет в стадию полного затмения.

Максимальная фаза затмения наступит в 22:11. В это время Луна будет казаться красноватого оттенка из-за ослабления света между небесными телами. Фаза полного затмения продлится до 22:52. Процесс лунного затмения в целом завершится в 00:55 с выходом Луны из полутени Земли. В общей сложности затмение продлится примерно 5 часов», — отметила А.Искендерова.

По словам научного сотрудника обсерватории, это редкое астрономическое явление будет наблюдаться в Европе, Азии, Африке и Австралии. Однако в Северной и Южной Америке затмение увидеть не удастся, так как на этих материках в это время Луна будет находиться ниже горизонта.