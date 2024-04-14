Сегодня ночью Израиль совместно с союзниками – США и Великобританией – блестящим образом отразил беспрецедентную пятичасовую массированную атаку Ирана, в ходе которой, как сообщает The New York Times, в общей сложности по территории Израиля было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет класса «земля-земля».

Большая часть запусков была произведена из Ирана и небольшая часть из Ирака и Йемена, 99 процентов их были сбиты, ни одна не проникла на территорию Израиля, заявил пресс-секретарь израильской армии Агари. Он отметил, что это «очень важное стратегическое достижение». Агари сообщил, что незначительный ущерб был нанесен израильской авиабазе в пустыне Негев на юге страны, но она продолжает функционировать, повреждения незначительны. 12 человек пострадали, 8 из них находятся в состоянии средней тяжести.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отражении атаки: «Мы перехватили. Мы заблокировали (атаку Ирана). Вместе мы победим».

К утру постоянное представительство Ирана при ООН сделало заявление о завершении атаки – «ответа на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии». Вместе с тем оно подчеркнуло, что в случае «еще одной ошибки» израильских властей ответ Тегерана будет «намного жестче».

МИД Израиля распространило заявление по поводу атаки Ирана на еврейское государство. «Тот факт, что одновременно с прямой атакой Иран также командовал и синхронизировал нападение своих сателлитов, свидетельствует о том, что Исламская республика является лидером террористических сил на Ближнем Востоке», — отмечается в заявлении МИД. Подчеркивается, что иранская агрессия минувшей ночью является лишь одним аспектом участия Исламской республики в дестабилизации в мире, другими названы поставки оружия на арену войны против Украины, прямые и через своих сателлитов — хуситов атаки на суда в Красном море.

«Провальной» охарактеризовал невиданных масштабов атаку президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Нетаньяху, заявив, что Израиль победил. «Израиль должен считать сегодняшнюю ночь победой». «… атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля… Почти все дроны и ракеты, запущенные Ираном, были сбиты с неба. Ни одна крылатая ракета не попала в цель и не сбито ничего ценного», — передает слова американского президента CNN.

В то же время Байден выразил обеспокоенность тем, что Нетаньяху «пытается втянуть США в широкий конфликт», однако подтвердил «непоколебимую приверженность Америки безопасности Израиля». Он дал понять, что США не стремятся к прямой войне с Ираном. Согласно источнику CNN, Байден опасается «безрассудного израильского ответа на действия Ирана».

Глава Минобороны США Остин дважды за ночь говорил по телефону со своим израильским коллегой и заявил о готовности оказать дальнейшую поддержку обороне Израиля. Он тоже подчеркнул, что США не стремятся к конфликту с Ираном, «но мы без колебаний будем действовать, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля».

Байден на сегодня уже созвал консультации с союзниками по G7, «чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на наглую атаку Ирана».

МИД ведущих государств региона — Катара, Египта и Саудовской Аравии отреагировали на иранские атаки на Израиль, выразив обеспокоенность развитием ситуации. Страны призвали Иран и Израиль к «прекращению эскалации и максимальной сдержанности». И только королю Иордании хватило смелости выступить на стороне Израиля — иорданские истребители, несмотря на предостережения Ирана от оказания любой поддержки Израилю и предупреждение, что королевство может стать «следующей целью», сбили десятки иранских беспилотников и ракет, летевших через север и центр королевства в направлении Израиля.

Что же влиятельный Китай? Власти Китая всего лишь выразили обеспокоенность усилением напряженности на Ближнем Востоке и призвали мировое сообщество сыграть конструктивную роль в урегулировании ситуации. «Китай глубоко обеспокоен нынешней эскалацией, мы призываем заинтересованные стороны проявлять спокойствие и сдержанность», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. Другая сторона оси зла — Россия, партнер Ирана, естественно, молчит. А ООН, как всегда, хватило только на осуждение.

Сейчас, по горячим следам, сложно прогнозировать развитие событий.

Главный вопрос, каков будет ответ Израиля. Решение о реакции Израиля на иранские атаки примут премьер, глава Минобороны и член узкого военного кабинета, пишет израильская газета Вести. Израильские высокопоставленные источники сообщают, что «будет серьезная и мощная реакция». Это понимает и Иран, заявивший о завершении «антиизраильской операции». Потому и по всему Ирану, как пишет ТГ-канал КСИР, размещены 2.000 ракет, готовых атаковать Израиль, во второй раз.

Но что доказала ночная масштабная воздушная атака Ирана на Израиль?

— Иранская власть впервые осуществила открытое нападение на территорию Израиля собственно своими силами, а не посредством своих прокси.

— Иран обладает как решимостью, так и достаточным количеством летательных аппаратов и ракет соответствующей дальности для осуществления атак на своего противника.

— Израиль способен противостоять Ирану и защитить свое воздушное пространство.

— США, несмотря на определенные разногласия с Израилем по вопросам операции в Секторе Газа и создания Палестинского государства, в критический момент защитят еврейское государство.

— Мир получил возможность оценить потенциал воюющих сторон. И он не в пользу Ирана.

— США и другие союзники при желании могут не только защитить подвергающуюся ежедневным атакам Украину, но и легко победить Россию, направляющую на украинские города и села в том числе иранские «шахеды» и ракеты.

Между тем, по сообщению израильских СМИ, ЦАХАЛ нанесёт ответный удар по Ирану в ближайшие 48 часов. «Мы говорили, что, если Иран нападет на Израиль, Израиль нападет на Иран. Это остается в силе», – заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац, которого цитирует армейское радио. New York Times со ссылкой на анонимного израильского чиновника сообщает, что ответ Израиля будет скоординирован с его союзниками.

Иран через Швейцарию предупредил Соединенные Штаты о том, что американские базы станут военной целью, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

«Мы передали Америке сообщение через посольство Швейцарии о том, что американские базы станут военной целью, если они будут использоваться в ходе будущих агрессивных действий сионистского режима (Государство Израиль). Мы будем рассматривать это как агрессию и поступим соответствующим образом», – сказал Багери в эфире иранского государственного телевидения.

По всей видимости, конфликт не исчерпан, Израиль ответит на ответ Ирана, потом конкретные действия предпримет Иран, и т.д.

Открытый российским лидером Владимиром Путиным «ящик Пандоры», похоже, втянет в военные действия еще немало сторон, и начавшаяся с вторжения в Украину Третья мировая война грозит перейти в горячую фазу с вовлечением множества акторов.