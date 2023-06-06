Источник ТАСС в ООН сообщил, что заседание Совета Безопасности организации по разрушению Каховской ГЭС запланировано на 16:00 по местному времени (00:00 по бакинскому времени).

«Заседание намечено на 16:00», — сказал агентству источник в ООН.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в результате обрушения плотины Каховской ГЭС лишились дома не менее 16 тыс. человек. Он добавил, что ООН направит в пострадавшие районы питьевую воду и таблетки для очищения воды. Генсек ООН добавил, что помощь пострадавшим также окажут гуманитарные партнеры организации и правительство Украины.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Запущена эвакуация населения.

Отметим, Киев и Москва обвиняют в подрыве друг друга.