22 августа состоится заседание Межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Заседание пройдет в Астрахани.

Ожидается подписание ряда документов в экономической сфере в ходе заседания комиссии.

Отметим, сопредседателями Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой являются вице-премьер Алексей Оверчук и вице-премьер Шахин Мустафаев.