В Баку прошло 10-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем.

Встречу возглавили вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и заместитель министра коммерции КНР Линь Цзи.

Мустафаев подчеркнул, что благодаря усилиям президентов двух стран отношения между Азербайджаном и Китаем вышли на уровень стратегического партнерства. В 2023 году товарооборот между странами вырос на 21 % и составил $3,7 млрд, а за первые три месяца 2025 года рост достиг 37%.

Линь Цзи выразил готовность Китая расширить импорт азербайджанской продукции, в том числе гранатов, вина, орехов и мяса птицы. Он также заявил о поддержке Пекином стремления Баку к вступлению в ВТО.

Стороны также отметили предстоящий запуск производства электробусов BYD в Азербайджане и подчеркнули важность сотрудничества в области зеленой энергетики, высоких технологий и логистики. В частности, заявлено, что транзитные перевозки между странами в 2024 году увеличились на 86 %.

Отдельное внимание было уделено участию китайских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. В частности, уже завезено 130 тыс. тутовых саженцев для проектов в городе Ходжалы.

В завершение стороны подписали Протокол заседания и Меморандум о создании Рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству.