Федеральное правительство Германии (ФРГ) вмешается в случае, если партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) перейдет допустимые границы в Саксонии-Анхальт.

Как передает Sky News, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Отвечая на вопрос об опасениях за положение меньшинств в случае прихода к власти крайне правой партии в федеральной земле Саксония-Анхальт, Мерц пообещал, что федерально правительство будет следить за соблюдением Конституции Германии.

«Если там будут пересечены границы, мы как федеральное правительство сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию», — сказал он.

По его словам, даже власти Саксонии-Анхальт должны действовать в соответствии с федеральной политикой, особенно в вопросах миграции.

«При реализации политики могут быть определенные возможности для маневра, но основные направления политики определяются в Берлине, а не в Магдебурге», — подчеркнул Мерц.

Ранее мигрантские организации выражали обеспокоенность возможными последствиями результатов выборов в Саксонии-Анхальт. В частности, они предупреждали, что представители меньшинств уже опасаются того, что может произойти после формирования нового правительства.

В Германии федеральные земли обладают, в частности, полномочиями в сфере полиции, что повышает значение результатов региональных выборов для мигрантов и других меньшинств.

6 сентября в Саксонии-Анхальт состоялись выборы в земельный парламент. Согласно предварительным официальным результатам, АдГ получила порядка 44,5% голосов — это лучший результат партии на региональных выборах в Германии за всю ее историю. Второе место занял Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет канцлер Фридрих Мерц. Партия получила 17,2% голосов, потеряв более половины поддержки по сравнению с выборами 2021 года. Это худший результат ХДС в истории выборов в Саксонии-Анхальт. Победа АдГ стала крупнейшим успехом партии на региональном уровне. Однако АдГ не смогла получить большинство в ландтаге: у нее 39 мест из 83. У партии Мерца — 15 мест.