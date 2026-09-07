Правительство Венгрии начало работу над проектом конституции, которая должна отвечать интересам всего общества и не будет использована ни одной политической силой для укрепления своей власти. Об этом объявил премьер-министр Петер Мадьяр на открытии осенней сессии парламента.

«Мы приступаем к решению одного из важнейших вопросов для будущего Венгрии — созданию гарантий того, чтобы в стране больше никогда не возникала система, способная противопоставить государство всему народу. Нам предстоит заложить краеугольный камень в правовой фундамент нашей общей жизни. Вместе со всеми людьми и для всех людей мы напишем конституцию, которая никогда больше не будет использована какой-либо одной политической силой для укрепления собственной власти», — сказал Мадьяр, выступление которого транслировал телеканал М1.

Ранее он сообщал, что работа над проектом новой конституции Венгрии будет продолжаться примерно год, а затем документ вынесут на общенациональный референдум.

Сейчас в стране действует конституция 2011 года, пришедшая на смену конституции 1949 года, в которую вносились изменения после краха социалистической системы. Этот документ был разработан прежним правительством Виктора Орбана и официально называется «Основной закон». В его преамбуле подчеркнуто значение христианства, венгерского языка и национальных традиций для венгерской государственности. В последние годы в него был внесен ряд поправок, в том числе о признании только двух полов — мужского и женского.