В Армении продолжаются оживленные дискуссии по поводу изменений в конституцию. По сообщению газеты «Грапарак», члены комиссии и совета по конституционной реформе Армении 1 марта встретятся с премьер-министром Николом Пашиняном и обсудят вопрос о разработке новой конституции страны.

По мнению Пашиняна, Армения нуждается в новой конституции, а не в конституционных изменениях. «У нас должна быть конституция, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных реалиях», — заявил он еще 18 января в ходе обсуждения отчета о деятельности Министерства юстиции за 2023 год.

Если быть конкретным, то речь идет о преамбуле конституции, которая ссылается на Декларацию о независимости Армении, в которой, в свою очередь, упоминается решение от 1 декабря 1989 года о «воссоединении Армении и Нагорного Карабаха». В этом контексте Баку ожидает, что в армянской конституции не будет отсылки к Декларации о независимости так как любой национальный закон, межгосударственное соглашение между Азербайджаном и Арменией о границах и территориях могут считаться спорными, а будущие политические лидеры могут оспаривать легитимность признания Пашиняном территориальной целостности Азербайджана.

Это намерение Пашиняна вызвало болезненную реакцию в оппозиционном стане и продолжением этого стало заявление Армянской церкви о том, что она считает сомнительной инициативу принятия новой конституции.

«Верховный духовный совет счел инициативу принятия новой Конституции весьма сомнительной, особенно с учетом того, что в общественных кругах она воспринимается еще и как следствие внешнего принуждения. Выступления различных высокопоставленных чиновников Армении, а также президента Азербайджана по поводу принятия новой Конституции только углубляют существующие сомнения», — говорится в заявлении армянской церкви.

При этом армянская церковь считает, что в «основе конституции находятся национальные и духовные символы, память о прошлом народа, чаяния и стремления нации».

На последних словах, то есть о чаяниях и стремлениях нации, хотелось бы остановиться подробнее. На протяжении всей истории армянская церковь играла ключевую роль в формировании ненависти и территориальных претензий к соседним народам. К примеру, накануне Первой мировой войны католикос Геворг V Cуренянц подстрекал Российскую империю поскорее вступить в военные действия против Османской империи, невзирая на те опасности, которыми грозила эта война, прежде всего самим армянам, которые поплатились, подняв в 1915 году мятеж против турков.

После завершения Второй мировой войны католикос Геворг VI Чорекчян обратился к главам Советского Союза, США и Великобритании, прося надавить на Турцию, чтобы та вернула Советской Армении «армянские территории». А католикос Вазген I в письме, адресованному председателю Совета министров СССР Николаю Булганину в 1956 году поднимал вопрос о передаче Нагорного Карабаха Армянской ССР.

Благодаря целенаправленной деятельности и стараниям армянской церкви в 1980-х годах из Армении были насильно изгнаны этнические азербайджанцы, и тем самым началась открытая фаза реализация давнишнего плана по территориальным притязаниям к Азербайджану.

Армянские церкви, действующие на территории других государств, вербовали армянскую молодежь для отправки на войну в Карабахе, а также организовывали сбор денег для карабахских сепаратистов. Армянские священники даже с оружием в руках принимали активное участие в оккупации территорий Азербайджана и убийствах мирных азербайджанцев.

И сейчас, после полного восстановления территориальной целостности Азербайджана, армянские священнослужители продолжают подогревать реваншистские настроения своей паствы, активно разжигая вражду и тем самым не давая погаснуть пламени конфликта с Азербайджаном. Они не наставляют паству к добрососедству и любви к ближнему как того требует христианская религия. Под видом возрождения, многовековых чаяний и стремлений армянская церковь открыто говорит о фатальном противостоянии Азербайджану, готовя паству для заклания на алтаре неугасающей вражды и ненависти.