Армянская церковь во главе с католикосом всех армян Гарегином II периодически скулит по поводу потери «древнеармянской» территории под которой подразумевается Карабахский регион Азербайджана, время от времени поднимая вопрос о сохранении христианского наследия на указанной территории.

Все это говорит о том, что армянская церковь по-прежнему считает составную часть Азербайджана территорией армянского государства, продолжая подогревать реваншистские настроения своей паствы, активно разжигая вражду и тем самым не давая погаснуть пламени армяно-азербайджанского конфликта. Особенно на фоне того, что в ее составе действует «арцахская епархия».

На этот раз армянскую церковь, которая почему-то себя называет апостольской, хотя ее основал вовсе не ученик Иисуса Христа, возмутил факт проведения в начале апреля в Варшаве выставки «Западный Азербайджан в нашей культурной памяти», организованную азербайджанским посольством.

Так, в своем заявлении армянская церковь назвала эту выставку «очередным проявлением территориальных претензий Азербайджана к Армении и попыткой присвоения многовекового духовного и культурного наследия армянского народа».

«Решительно осуждаем действия по пересмотру истории со стороны Азербайджана, попытки представить армянские населенные пункты и культурно-исторические ценности в Армении и Арцахе как азербайджанские», — отмечается в заявлении армянской церкви.

При этом в заявлении подчеркнуто, что «подобные предосудительные инициативы не только не способствуют установлению мира в регионе, но и сводят на нет все шаги по формированию атмосферы мирного сосуществования народов». Довольно странно слышать подобное от организации, которая на протяжении веков только и делала, что разжигала межрелигиозную и межнациональную вражду, готовя армянское общество к фатальному противостоянию против Азербайджана и Турции.

Прям как волк, обрядившись в овечью шкуру, армянская церковь изображает из себя жертву и заявляет о якобы территориальных претензиях Азербайджана к Армении. Хотя наличие 3500 историко-культурных памятников, 500 кладбищ и 391 мечети, существовавших на территории современной Армении, говорит о том, что эта местность является историческими азербайджанскими землями. И отрицать подобное абсурдно и нелепо. Существуют неоспоримые факты того, что современная Армения создана на азербайджанских землях, и как армянские горе-плагиаторы и фальсификаторы не старались бы они не смогут сокрыть эту истину. Так же как и то, что армянская церковь на протяжении всей истории своего существования сеяла этническую и религиозную нетерпимость, покровительствуя сепаратизму и экстремизму.

После полного освобождения от оккупации территорий Азербайджана армянская церковь ни разу не приветствовала диалог между Баку и Ереваном для наступления мира и спокойствия в регионе. Она не старалась заживлять раны, нанесенные войной, пропагандировать мир и согласие между народами, продолжая подпитывать вражду и сеять ненависть к Азербайджану. И вдруг сейчас она решила притвориться невинной овечкой.

Подобное поведение характеризуется одним словом – лицемерие. К слову, Иисус Христос называл лицемеров волками в овечьей шкуре (Евангелие от Матфея 7:15). И этим армянская церковь в открытую продемонстрировала, что не имеет ни малейшего отношения к христианской вере.