Парламент Турции может начать обсуждения новой конституции на осенней сессии в октябре.

Как сообщает # со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш по итогам консультаций с парламентариями от правящей Партии справедливости и развития.

Куртулмуш отметил, что консультации с политическими партиями, представленными в парламенте, по вопросу новой конституции продолжаются.

«Уверен, что по итогам обсуждений мы сможем прийти к общему решению. Обсуждения новой конституции могут начаться уже в октябре, на предстоящей сессии парламента», — сказал он.

Он также подчеркнул, что парламентариев ждет сложный процесс, который не должен становиться предметом политических споров.