Вслед за нефтью, лесом и углем Китай стал ключевым направлением для вывоза из России золота, которое после начала войны в Украине попало под международные санкции и запрещено на главных золотых рынках мира.

За первые семь месяцев 2026 года в Гонконг поступило 100 тонн золотых слитков российского происхождения, сообщает Financial Times со ссылкой на данные местной таможни. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем поставок увеличился втрое и достиг абсолютного рекорда за всю историю доступной статистики.

К началу августа в Гонконг, один из крупных хабов золотой торговли в Азии, поступило больше российского золота, чем за весь прошлый год (85 тонн). За один июль на гонконгский рынок из РФ ввезли 23,1 тонну золота — почти столько же, сколько за все первое полугодие прошлого года.

Большая часть поступающего в Гонконг золота в конечном итоге вывозится в материковый Китай, отмечает FT. При этом многие китайские покупатели золота предпочитают хранить его именно в Гонконге, поскольку там, в отличие от остальной территории КНР, нет ограничений на импорт драгметалла.

После того, как рынок Лондона, крупнейший в мире, закрыл свои двери для золота российского происхождения, российские поставщики перенаправляют экспорт на восток, констатирует Дебаджит Саха, аналитик LSEG. Потоки золота из РФ хлынули в Китай в первый же год войны, и тех пор через Гонконг было вывезено драгметалла на $35 млрд, подсчитала FT.

В этом году помимо золотодобытчиков крупным продавцом драгметалла в России стал Центробанк. Чтобы профинансировать дефицит бюджета, который бьет рекорды из-за расходов на войну, за семь месяцев он реализовал из своих резервов около 50 тонн слитков, или 1,6 млн тройских унций. Объем распродажи, по данным Международного валютного фонда, стал беспрецедентным для России с дефолта 1998 года (тогда золотой запас сократился на 3,8 млн унций) и во втором квартале сделал ЦБ РФ крупнейшим продавцом золота в мире среди мировых Центробанков.

До войны Россия вывозила за рубеж около 300 тонн золота ежегодно, или более 80% производства драгметалла, которое достигало 360 тонн в год (в том числе около 300 тонн непосредственно добычи). Это приносило в экономику около $15 млрд валютных доходов до тех пор, пока Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) исключила российские аффинажные заводы из перечня доверенных поставщиков (Good Delivery). Золотой запас ЦБ РФ также попал под санкции в первые же дни войны вместе с резервами валюты, которые Кремль хранил на Западе. Операции со слитками из ЗВР Центробанка находятся под запретом.

Сколько именно золота добывается в России и вывозится за рубеж, достоверно неизвестно: власти засекретили таможенную статистику вскоре после вторжения в Украину. Всемирный совет по золоту оценивает добычу в России за 2024 год примерно в 330 тонн. (themoscowtimes.com)