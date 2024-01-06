Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сочла 2024 год ключевым для демократии. Ее слова приводит ТАСС.

Глава ЕК напомнила, что в текущем году пройдут выборы в Европарламент и выборы президента в Соединенных Штатах. По словам фон дер Ляйен, ЕК «сделает все, чтобы открытые, свободные демократии одержали верх».

В ходе своего выступления на конференции земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге, она также призвала Евросоюз усилить обороноспособность и подчеркнула, что Европа должна сделать защиту ключевой задачей.