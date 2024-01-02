Старый год ушел, да здравствует Новый!

Планета Земля проводила еще один год из своей истории, ее жители стали на год старше, но стали ли они мудрее? Произошло ли в их умах переосмысление причин тех трагедий, которые принесли в этот мир избранные ими безумные лидеры? Можем ли мы, пожелавшие родным и близким, друзьям и знакомым, коллегам и просто прохожим в своих новогодних поздравлениях Добра, Счастья, Здоровья, Любви, Благополучия и Благоденствия, быть уверенными, что 2024 год станет безоблачным и принесет человечеству МИР, без которого не могут сбыться никакие пожелания?

Прошедший год показал, что миром правит Сатана, и что рядовой индивидуум оказался во власти потерявших разум повелителей, которые легко распоряжаются их судьбой, предопределяя, жить им или погибнуть в огне новой мировой войны. Целым народам приходится платить за ошибки государственных мужей, которым право управлять их жизнями, принимать решения, влияющие на будущее их детей, дал сам народ, избравший их, или же молчаливо терпящий их сумасбродства в случае тираний.

В этом году у четверти населения планеты появилась возможность изменить ситуацию, взять судьбу в свои руки, не только избавиться одним росчерком пера от кровопийц, кровожадных тиранов, коррумпированных режимов, но и не допустить к власти непрофессионалов и неучей, людей, для которых власть и ее удержание ради собственного выживания стали самоцелью.

На избирательные участки в этом году придут около 2 млрд человек в более чем 70 странах — от Великобритании до Бангладеш, от Индии до Индонезии. В одних странах это будет триумф демократии, в других – автократии, в третьих – тирании. На политическом олимпе могут оказаться новые лидеры или закрепиться прежние. Одно безусловно – самыми животрепещущими и определяющими ход мировой истории будут президентские выборы в США. И не только потому, что итоги выборов в этой стране, являющейся флагманом демократии, действительно зависят от избирателя, что именно от решений человека в Белом доме зависят судьбы не только самих американцев, но всего человечества в силу определяющего влияния президента самой могущественной державы на мировую политику. Но и потому, что выборы в США проходят в исключительных условиях, когда мир оказался на грани мировой войны, на фоне кровопролитных войн с использованием самых разрушающих, высокотехнологичных видов вооружения— от Украины до Ближнего Востока, и потенциальных конфликтов между Северной Кореей и Южной Кореей, Израилем и Ираном, Венесуэлой и Гайаной. От личности и воли того, кто возьмет в свои руки бразды правления мировой политики, от его решительных действий зависит судьба американского лидерства и, соответственно, человечества.

На ход мировой истории окажут влияние и так называемые выборы в России, хотя, не вызывает сомнения, что Владимир Путин снова назначит себя президентом, «выиграв» третий срок подряд (и пятый в целом), и продолжит бомбить как Украину, так и Воронеж. Влияние на мировую политику также окажут выборы в Тайване –победа действующей Демократической прогрессивной партии или Гоминьдана определит отношения между США и Китаем.

Как пишет The Economist, 2024 год обещает стать годом слома мирового порядка, который установился после Второй мировой войны. Если в играющей ключевую роль в мировой политике Америке на выборах победит президент-изоляционист (Трамп), он быстро подвергнется испытаниям: Китай продолжит «инспектировать» тайваньские корабли, а Россия «пересматривать» границы. Если приверженность Америки мировому лидерству ослабнет, Европа продолжит борьбу за Украину, но ей будет трудно обеспечить финансирование или военные силы. Если в конце 2024 года Америка изберет интернационалиста (Байдена), большая часть мира вздохнет с облегчением.

Но Америке, в обоих случаях, предстоит долгая работа по стабилизации, а затем и обновлению системы международной торговли и безопасности. В списке дел — расширение Европы, углубление сотрудничества с Индией и решение вопроса о двух государствах между Израилем и палестинцами.

Британское издание констатирует: над миром в 2024 году нависают три угрозы:

▪️Во-первых, растет зона безнаказанности, куда не ступает нога ни глобальных держав, ни глобальных институтов. Вы можете пройти 6000 км от Красного моря до Атлантики через шесть африканских стран, в которых за последние 36 месяцев произошли перевороты. Прокси Ирана процветают в странах Ближнего Востока.

▪️Во-вторых, возникает тройка проблем, в которую входят Китай, Иран и Россия. У них гораздо меньше общего, чем у западных союзников, но их интересы пересекаются. Все они хотят подорвать американскую легитимность и обойти фактические или потенциальные санкции. В 2024 году мир узнает, как далеко может зайти этот зарождающийся клуб.

▪️Последняя угроза — хрупкость западной коалиции. Реакция на вторжение в Украину была воодушевляющей. Америка и Европа объединились, общественное мнение поддержало их, и принципы порядка 1945 года были отвоеваны, даже если незападные страны не были полностью согласны с ними. Теперь, в условиях военного тупика, наметились трещины. Вторжение Израиля в Газу вызывает еще больше разногласий. Оно раскололо Евросоюз и Америку, которая наложила вето на резолюцию ООН о прекращении огня, подстегивая заявления о двойных стандартах и нелегитимности Запада.

Сегодня как никогда актуальна ставшая крылатой фраза, приписываемая германскому канцлеру Отто фон Бисмарку – «Если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой». Из капли рождается море. Нейтрализовать грозящие миру угрозы можно лишь взяв судьбу в свои руки. То, как эти угрозы проявят себя в 2024 году, напрямую зависит от каждого жителя страны, лидер которой облачен полномочиями влиять на ход мировой истории. От того, кто станет президентом США, зависит, удастся ли победить Вселенское зло, протянувшее свои щупальца на все континенты. Будьте бдительны, люди, не дайте себя обмануть. Верьте в покровительство большого зеленого деревянного дракона и надейтесь, что он одолеет другого дракона, символизирующего Вселенское зло.