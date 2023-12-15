Текущий год еще не закончился. Но скоро наступят рождественские каникулы. А в это время, как правило, серьезные политические и дипломатические решения не принимаются, т.к. политики и дипломаты также, как все обычные люди, предпочитают проводить время вокруг рождественской елки, нежели за столом политических и дипломатических переговоров.

Но даже в эти предпраздничные дни не утихают прогнозы, касательно азербайджано-армянских мирных переговоров. Армянские политики почти каждый день выступают с различными «мирными инициативами», называя даже конкретные даты подписания мирного соглашения.

Что же касается Азербайджана, тут на официальном уровне четко и однозначно заявлено, что для подписания мирного договора никаких проблем нет, и Баку готов подписать договор с Арменией в любое время, даже без посредников. С различными заявлениями мирного характера выступают и представители США, ЕС и России. Они также предлагают различные платформы для подписания мирного договора. Но несмотря на это пока конкретного результата нет – препятствий для окончательного мирного процесса нет, но нет и мирного договора, пока все находится только на уровне слов и заявлений.

Именно поэтому подавляющее большинство политических комментаторов и наблюдателей уже склоняются к тому, что, по большей вероятности, проблема решится в следующем году. Но следующий год обещает быть годом выборов – на большом геополитическом ареале пройдут выборы самого различного уровня, хотя почти все политические наблюдатели считают, что подавляющая часть этих выборов вовсе не изменит существующие политические конфигурации в этих странах.

Сюрпризы могут быть только в Соединенных Штатах, т.к. тут по результатам социологических опросов лидирует бывший президент Дональд Трамп. Политические аналитики, да и сам Дональд Трамп вовсе не скрывает, что его избрание может привести к серьезным переменам в мировой геополитике. Если президентом станет Д.Трамп то, по большей вероятности, не только будет остановлена украинская война, под вопросом окажется даже судьба НАТО…

В следующем году президентские выборы пройдут и в России. Но они не носят в себе таких неопределенностей, как американские выборы – понятно, что и на этот раз президентом станет Владимир Путин. Но и тут не все до конца ясно, как дважды два – сам Путин признает, что судьба его страны зависит от результатов и итогов украинской войны. Пожалуй, и политическая судьба самого Путина напрямую будет зависеть от этого обстоятельства.

Политические наблюдатели не забывают анализировать и такую деталь: не исключено, что в следующем году и в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. Могут ли эти выборы привести к серьезным последствиям для политической жизни соседней страны? Думается, что нет. Потому что инициатива о проведении досрочных парламентских выборов исходит не от оппозиции, а от самого Пашиняна. Понятно, что, если Никол призывает провести досрочные выборов, значит, он не опасается их последствий, т.е., по всей видимости, армянский премьер уверен в себе…

Но выборы все-таки требуют дополнительного времени. Поэтому нам кажется, что кроме Азербайджана никто от души не хочет, по крайней мере, скорейшего подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Нынешние американские власти перед выборами вряд ли захотят потерять поддержку армянской диаспоры.

В Москве же прекрасно понимают, что, если в скорейшее время договор будет подписан, больше не будет нужды или необходимости в «миротворческой поддержке» России, хотя Кремль уже открыто намекает, что необходимы «международные механизмы» для поддержания мира. Поэтому Россия старается, чтобы договор был подписан именно в Москве, т.к. в этом случае, у нее будут определенные шансы, чтобы стать одним из «контрольных» элементов или участников существующего мирного процесса…