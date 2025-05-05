Контракты на сумму $18,9 млн заключены по итогам азербайджано-белорусского бизнес-форума в Баку.

Об этом рассказал журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.

По словам Михаила Мятликова, всего было заключено 12 документов, три из которых в режиме онлайн. «Большое количество было представителей бизнеса Азербайджана. Многие, конечно, встречаются не первый раз, у нас уже налажены дружеские отношения, но были и те, с кем виделись впервые», — отметил председатель БелТПП.

Во второй день работы делегации деловых кругов Беларуси запланированы индивидуальные встречи. «Мы, как и договаривались, ждем наших партнеров из Азербайджана у нас на выставке «Белагро» в июне. Они подтвердили свое присутствие. А мы с 13 по 16 мая будем участвовать в их международной выставке Caspian Agro — уже подтвердили заявки 17 белорусских предприятий, которые представят новинки своей продукции в Баку», — рассказал он.

В частности, на бизнес-форуме были подписаны три договора между ОАО «Мостовдрев» и ЗАО «Сосна» на поставку фанеры, ламинированных напольных покрытий и плит МДФ.

Кроме этого, ОАО «Камволь» заключило договоры с Smart Style MMC и ОАО «Бакинский швейный дом» на поставку ткани. Подписан также контракт между СП ОАО «Спартак» и AZNUR на поставку кондитерских изделий.

Подписан договор о намерениях между ООО «Боркоф-Агро» и ООО «Стапри-Азербайджан» на поставку резиновых плит, а также соглашение о сотрудничестве между НТЦ «ЛЭМТ» холдинга БелОМО и Национальной академией авиации ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары».

Помимо этого, заочно в рамках форума подписан меморандум о сотрудничестве между ОАО «Белшина», ООО «Азертехника» и ООО Azbelshin, предусматривающий поставки в регион шинной продукции в 2025-2026 годах. (report)