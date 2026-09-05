История с армяно-турецким бизнес-форумом в Ереване выглядит куда интереснее, чем обычное мероприятие для предпринимателей. Как пишет «Грапарак», на форум приехали около 120 турецких предпринимателей, причём расходы турецкой делегации — проживание, питание, посещение достопримечательностей и другие организационные затраты — покрывались за счёт средств европейского гранта. При этом армянские предприниматели, включая приехавших из отдалённых регионов страны, добирались до Еревана за собственный счёт.

Сам по себе европейский интерес к армяно-турецкой нормализации совершенно не является секретом. Более того, ЕС прямо финансирует программу «Поддержка нормализации отношений Армения–Турция: укрепление трансграничных связей», в рамках которой предусматривается развитие торговли, новых маршрутов, совместных предприятий и деловых сетей. На реализацию отдельных проектов предусмотрено финансирование от 10 до 60 тысяч евро.

Но возникает вполне закономерный вопрос: почему в центре этой европейской программы оказывается именно турецкий бизнес и почему европейские деньги столь активно помогают доставлять турецких предпринимателей в Армению? Ведь речь идёт уже не просто о дипломатическом диалоге между Анкарой и Ереваном. Экономические контакты — это создание будущих цепочек поставок, логистики, инвестиций, контрактов и, в конечном счёте, политической зависимости от тех маршрутов и институтов, которые будут сформированы первыми.

И здесь появляется куда более интересный геополитический аспект. Если армяно-турецкая граница действительно начнёт полноценно работать, изменится вся экономическая география Южного Кавказа. Турецкий капитал получит возможность заходить в Армению, армянский бизнес — выходить на турецкий рынок, а европейские структуры получат возможность финансировать и сопровождать этот процесс. Вопрос уже не в том, будет ли торговля. Вопрос в том, кто окажется архитектором этой торговли.

Особенно любопытно, что параллельно ЕС финансирует проекты непосредственно по нормализации армяно-турецких отношений. То есть Брюссель работает не только с государственными структурами, но и с бизнес-сообществами, неправительственными организациями и профессиональными объединениями. Фактически создаётся инфраструктура контактов, которая должна пережить политические изменения и превратить нормализацию из дипломатического заявления в повседневную экономическую практику.

И вот здесь нельзя игнорировать интересы Азербайджана. Армяно-турецкая нормализация исторически и политически связана не только с Ереваном и Анкарой. Турция сама увязывала открытие границы с Арменией с азербайджанским вопросом, а сегодня региональная транспортная архитектура стремительно меняется. Поэтому попытка выстроить отдельную экономическую ось Брюссель — Ереван — Анкара без полноценного учёта уже существующих азербайджано-турецких связей неизбежно вызывает вопросы о долгосрочном замысле.

Тем более что Европа в последние годы явно рассматривает Южный Кавказ не только как географическую периферию, но и как важнейший транспортный и энергетический узел. ЕС открыто говорит о необходимости укрепления связности региона, экономической устойчивости Армении и расширения частного сектора. В июне 2026 года Еврокомиссия даже направила Армении €34 млн непосредственной поддержки для укрепления экономической устойчивости страны.

Но есть один парадокс. Если Брюссель настолько заинтересован в турецком бизнесе и готов оплачивать предпринимателям поездки, проживание, питание и программу пребывания в Армении, возникает вопрос: почему тогда Турция до сих пор не стала членом самого Европейского союза? Ведь если европейскому бизнесу и европейским институтам настолько необходимы турецкие предприниматели, логика подсказывает, что отношения с Анкарой должны быть максимально глубокими и институционализированными. Однако реальная политика ЕС гораздо сложнее простой формулы «уважаем турецкий бизнес — значит, принимаем Турцию в ЕС».

А потому происходящее можно рассматривать и иначе: Брюссель не обязательно пытается «забрать» Турцию, но совершенно точно стремится закрепиться в новых экономических процессах Южного Кавказа раньше других игроков. Турецкий предприниматель в Ереване в этом смысле становится не просто бизнесменом. Он становится частью новой экономической коммуникации, которую европейские структуры помогают создавать финансово и организационно.

При этом возникает ещё один вопрос, который особенно неприятен для армянской стороны: если европейские деньги используются для привлечения турецкого бизнеса в Армению, готово ли само армянское общество к полноценной экономической нормализации с Турцией? Одно дело — открыть конференц-зал, посадить предпринимателей за стол и оплатить им гостиницу. Совсем другое — создать условия, при которых турецкие компании реально инвестируют миллионы, открывают производства, покупают армянские товары и строят долгосрочные бизнес-цепочки. Здесь политическая риторика прошлого неизбежно столкнётся с холодной логикой рынка.

Поэтому сегодняшняя история — это не столько вопрос о бесплатных билетах и гостиницах для 120 турецких предпринимателей. Это маленький, но показательный фрагмент гораздо более крупной игры. Брюссель постепенно превращает нормализацию Армении и Турции из дипломатической темы в экономический проект. И если этот процесс действительно будет развиваться, Азербайджану важно внимательно следить не только за тем, что говорят дипломаты в Ереване и Анкаре, но и за тем, кто финансирует бизнес-форумы, кто формирует деловые сети и кто первым получает доступ к будущим транспортным и торговым маршрутам региона. Потому что в XXI веке влияние часто начинается не с флага над посольством, а с оплаченного европейским грантом авиабилета предпринимателя.

Автор

Агиль Гахраманов