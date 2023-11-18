Азербайджано-туркменский бизнес-форум и седьмое заседание межправительственной комиссии пройдут 27–28 ноября в Ашхабаде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил сопредседатель азербайджано-туркменской совместной межправительственной комиссии, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыр Атдаев на заседании правительства.

По его словам, в бизнес-форуме примут участие представители компаний, специализирующихся в нефтегазовой отрасли, текстильной индустрии, сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, строительстве и выпуске стройматериалов, фармацевтике, транспортно-логистической сфере и области информационных технологий.

Б.Атдаев отметил, что предусматривается проведение ряд двусторонних встреч и переговоров между представителями бизнес-сообщества Туркменистана и Азербайджана. По итогам форума состоится подписание соответствующих документов.