Южный Кавказ входит в новую фазу геополитического передела. Регион становится ареной борьбы уже не только за влияние, но и за право определять правила будущего порядка: контролировать транспортные маршруты, формировать архитектуру безопасности, определять энергетические потоки и параметры внешнего присутствия. На этом фоне состоявшийся по инициативе российской стороны телефонный разговор Владимира Путина и Ильхама Алиева приобретает далеко не протокольное значение. Договорённость активизировать двусторонние контакты и продолжить взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах свидетельствует о попытке Москвы и Баку заново выстроить отношения в условиях изменившейся региональной реальности.

После завершения карабахского конфликта прежняя система Южного Кавказа фактически прекратила существование. Азербайджан восстановил территориальную целостность, российские миротворцы покинули регион, а прежние механизмы влияния Москвы вокруг Карабаха исчезли. Одновременно усилилась роль Турции, активизировалось западное присутствие, Иран столкнулся с новой расстановкой сил у своих северных границ, а Армения начала пересматривать внешнеполитические ориентиры. Грузия сохранила значение одного из ключевых звеньев западных и турецких транспортных маршрутов. Поэтому сегодня речь идёт уже не о сохранении старого баланса, а о том, кто сформирует новый.

Именно в этой реальности Москва и Баку получают дополнительные стимулы для прагматичного сближения. Речь не идёт о возвращении к прежней модели отношений: Россия больше не обладает уровнем влияния, позволявшим ей в значительной степени определять региональную повестку, тогда как Азербайджан значительно укрепил самостоятельность. Новая формула взаимодействия может строиться только на совпадении конкретных интересов и признании изменившегося соотношения сил.

Для Баку отношения с Москвой остаются важной частью регионального баланса. Россия — крупнейший сосед Азербайджана, ключевой игрок Каспийского региона и важный участник евразийской транспортной и энергетической системы. Для Москвы конструктивный диалог с Баку означает сохранение пространства для манёвра на Южном Кавказе. Его потеря, напротив, открыла бы дополнительные возможности для других центров силы. Поэтому нынешний контакт следует воспринимать не как дипломатическое возвращение в прошлое, а как адаптацию обеих сторон к новой реальности.

Армения в этой системе оказалась перед необходимостью заново определить своё место в регионе. Ослабление прежней зависимости от российских механизмов безопасности сопровождается поиском новых внешних партнёров. Для Москвы это означает сокращение прежних рычагов влияния, тогда как для Баку армянский фактор всё больше связан с вопросами границ, транспортных коммуникаций и будущей архитектуры безопасности. Если российско-азербайджанские отношения переходят от конфронтации к прагматичному взаимодействию, пространство для использования их противоречий в качестве инструмента внешней политики Еревана сужается. Одновременно открывается возможность для Армении участвовать в новой системе региональных коммуникаций — при условии, что она будет учитывать интересы соседей.

При этом накопившиеся противоречия никуда не исчезли, однако превращать их в постоянный источник конфронтации невыгодно ни Москве, ни Баку. На фоне усиливающейся конкуренции внешних игроков двусторонний конфликт становится ресурсом для тех, кто заинтересован в расширении собственного влияния.

Экономика в этой ситуации становится инструментом геополитики. Азербайджан занимает центральное положение в транспортных и энергетических проектах, соединяющих Каспий с Турцией, Чёрным морем, Ираном и европейскими рынками. Россия заинтересована в южном направлении торговли и в сохранении выхода через Азербайджан к Ирану и далее к Индийскому океану. Поэтому инфраструктура здесь — это уже не просто экономика, а борьба за будущую географию движения грузов, капитала и энергетических ресурсов.

Особое место занимает коридор Север — Юг. Для России Азербайджан является ключевым сухопутным звеном на пути к Ирану и рынкам Южной Азии. Для Баку развитие транзита означает укрепление статуса регионального транспортного узла, а для Ирана — расширение доступа к российским и европейским рынкам. Одновременно Турция заинтересована в маршрутах через Азербайджан к Центральной Азии, а Грузия сохраняет важнейшее значение для связки Чёрное море — Кавказ — Турция — Центральная Азия. В результате транспортная карта региона постепенно превращается в карту геополитического влияния.

Для Азербайджана это создаёт одновременно возможности и риски. Чем больше конкурирующих маршрутов проходит через Южный Кавказ, тем выше значение Баку. Но одновременно усиливается борьба за то, какие направления получат инвестиции, политическую поддержку и гарантии безопасности. Поэтому вопрос заключается уже не только в том, какие коридоры будут построены, но и в том, кто сможет определять правила их функционирования.

На этом фоне особенно важна позиция самого Азербайджана. Баку всё меньше заинтересован в роли объекта чужой геополитики и всё активнее выступает как самостоятельный центр принятия решений. Его преимущество заключается в способности одновременно взаимодействовать с Москвой, Анкарой, Тегераном и западными столицами, не позволяя ни одному из центров силы монополизировать собственное внешнеполитическое пространство.

Для Турции укрепление связей с Азербайджаном имеет долгосрочное стратегическое значение — от транспортной связанности до доступа к Центральной Азии. Но развитие отношений с Анкарой не исключает необходимости поддерживать рабочие отношения с Москвой. Напротив, наличие нескольких сильных партнёров расширяет пространство для самостоятельной политики Баку. Российско-азербайджанский диалог в этом смысле не противоречит турецкому направлению, а является частью более широкой стратегии балансирования.

Иран также непосредственно заинтересован в новой конфигурации. Тегеран стремится сохранить свою роль в региональной логистике, развивать связи с Россией и не допустить появления у своих границ внешних военно-политических конструкций, способных нарушить баланс. Поэтому предсказуемые отношения Москвы и Баку имеют для Ирана дополнительное значение: они снижают вероятность внезапных кризисов вокруг транспортных и приграничных вопросов.

Запад, напротив, заинтересован в том, чтобы новая архитектура Южного Кавказа формировалась с минимальной зависимостью от Москвы. Это касается дипломатии, инфраструктуры, энергетики и безопасности. В итоге сталкиваются несколько стратегий: Россия стремится сохранить влияние у своих южных рубежей, Турция — укрепить тюркскую связанность, Иран — удержать баланс, западные государства — расширить присутствие, а Азербайджан — не допустить превращения региона в исключительную сферу влияния любого внешнего игрока.

Именно поэтому российско-азербайджанские отношения приобретают более широкое значение. Москва и Баку вовсе не обязаны иметь одинаковые внешнеполитические позиции. Их интересы неизбежно расходятся по ряду вопросов. Но наличие прямого политического канала позволяет не допускать превращения отдельных разногласий в системный конфликт, которым смогут воспользоваться другие игроки.

Не менее важен Каспий. Безопасность энергетической инфраструктуры, судоходство, развитие портов, экологические вопросы и экономическое использование акватории требуют постоянного взаимодействия России и Азербайджана. При этом Каспий остаётся пространством пяти прибрежных государств — России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Поэтому его превращение в очередную арену внешнего военно-политического соперничества противоречило бы интересам всех пяти стран.

Если нынешний политический контакт получит продолжение на уровне профильных министерств, бизнеса и экспертного сообщества и будет подкреплён визитами высокого уровня, это станет уже не просто дипломатическим жестом, а признаком более глубокого переформатирования отношений. Речь тогда пойдёт о переходе от взаимной настороженности к прагматическому взаимодействию, при котором каждая сторона сохраняет внешнеполитическую свободу, но учитывает интересы партнёра.

В этом и заключается настоящее значение телефонного разговора Путина и Алиева. Он не возвращает Южный Кавказ к прежнему порядку и не означает появления нового военно-политического блока. Его смысл практичнее: Москва и Баку демонстрируют готовность не отдавать двусторонние отношения на откуп внешней конкуренции.

Южный Кавказ больше не является периферией чужих стратегий. Армения, Грузия и Азербайджан становятся участниками формирования новой региональной системы, хотя их возможности и стратегии различаются. При этом именно Азербайджан благодаря своему географическому положению, энергетическим ресурсам, транспортным возможностям и отношениям с ключевыми соседями получает особенно широкое пространство для манёвра.

Для России выбор становится принципиальным: либо Москва принимает новую реальность и выстраивает отношения с Азербайджаном на основе прагматического партнёрства, сохраняя возможность конкурировать за влияние, либо пространство между Каспием и Чёрным морем постепенно будет заполняться другими центрами силы.

Поэтому разговор Путина и Алиева важен не сам по себе. Его значение определяется более крупной борьбой за то, кто и на каких условиях будет определять правила игры на Южном Кавказе. Вопрос теперь заключается не в возвращении прежнего баланса — этого уже не произойдёт, — а в том, смогут ли сами государства региона стать авторами новой архитектуры или окончательные правила вновь будут написаны внешними центрами силы. Диалог Москвы и Баку показывает, что борьба за право определять эти правила уже началась.

Заур Нурмамедов