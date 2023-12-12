В Брюсселе министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов был принят Верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по внешним связям и политике безопасности Евросоюза Жозефом Боррелем.

По сообщению МИД Азербайджана, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном, в том числе в рамках «Восточного партнерства», а также текущая ситуация в регионе.

Байрамов проинформировал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено положительное влияние недавних мер по укреплению доверия на процесс нормализации отношений между двумя странами.

Байрамов заявил, что посреднические усилия президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля в процессе нормализации высоко оцениваются Азербайджаном. Тем не менее, «предвзятые заявления некоторых чиновников Евросоюза подрывают посредническую роль Евросоюза» в указанном процессе.

Байрамов подчеркнул, что установление добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности является единственным путем к миру, стабильности и спокойствию на Южном Кавказе, — сказано в сообщении МИД.

В свою очередь, Жозеп Боррель в своем аккаунте в Твиттер написал, что у него был хороший обмен мнениями с министром Байрамовым о сотрудничестве ЕС-Азербайджан и более широком региональном контексте.

«Есть исторический шанс добиться долгожданного мира на Южном Кавказе. ЕС полностью привержен поддержке процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений», — отметил Верховный представитель Евросоюза по внешним связям и политике безопасности. (Туран)