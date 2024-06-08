Соединенные Штаты могут пересмотреть помощь, которую оказывают Грузии, из-за принятия скандального закона «О прозрачности иностранного влияния» и антизападного разворота страны. Об этом сказал при общении с журналистами представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

Миллера спросили, как США планируют действовать дальше в отношениях с Грузией, учитывая последние события в стране и откровенно недружественные заявления политиков партии власти.

Представитель сказал, что будет сдержан с ответом, потому что пересмотр отношений с Грузией, который сейчас идет в Госдепе, может означать серьезные изменения политики.

«Речь идет, в частности, об объемах помощи, которые мы предоставляем Грузии – за последние несколько лет бюджетировали примерно 390 млн долларов, сейчас это пересматривается. Это о потенциальных санкциях, визовых ограничениях – что мы анонсировали менее двух недель назад. Сейчас мы исследуем, что делать, как и когда это делать», – рассказал Миллер.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о введении визовых ограничений в отношении Грузии, которые будут касаться лиц, ответственных за подрыв демократии в стране.

Если произойдет крутой разворот в отношениях Грузии с США и вообще с Западом, чем это обернется для Азербайджана и всего Южного Кавказа? Ведь если вслед за этим власти Грузии пойдут на сближение с Россией, то это может представить угрозу для действующих и планируемых энергетических и транспортных проектов из Азербайджана в направлении Запада. Связи нашей страны с ЕС тоже могут оказаться под ударом.

Своими мыслями об этом поделились с # известные грузинские эксперты.

Дипломат и аналитик Мамука Гамкрелидзе:

— Любое резкое изменение внешней политики страны всегда вызывает определённое влияние и на соседей. Тем более в таком регионе, как Южный Кавказ, где пересекаются важные логистические пути и, следовательно, интересы больших мировых игроков.

Разворот от запада на восток, тем более на север, для Грузии может иметь трагические последствия, вплоть до потери суверенитета. Для Армении этот факт тоже будет чувствителен, поскольку эта страна сама нацелилась на Запад и потеря в регионе политического союзника может вызвать на этом пути дополнительные сложности.

Что касается Азербайджана, думаю, последствия будут только косвенные. Необходимые для Европы запасы углеводородов, основополагающее географическое положение на новом Шелковом пути, близость к такому внушительному мировому игроку, как Турция, весьма стойкая политическая структура делают Азербайджан наименее подверженным политическим или экономическим потрясениям.

Ведущий эксперт Грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Это то, о чем я сам говорю больше месяца. Проблема далеко не только в демократии или не демократии в Грузии. Проблема в том, что у Грузии меняется внешнеполитическая ориентация. Пока Грузия находилась под политической крышей США, таким региональным проектам как Баку — Тбилиси — Джейхан, Баку — Тбилиси — Карс, Баку — Супса, Южнокавказский газопровод ничего не угрожало. Более того, Баку-Супса и БТД были бы невозможны без активной поддержки из Вашингтона.

Будет ли Москва ограничивать региональные проекты? Прямо сейчас вряд ли, но вот что когда-нибудь они точно будут ограничивать, так это просто данность. В Москве сделают все, чтобы не потерять свой транспортный коридор из Китая в Европу как основной маршрут, чтобы не дать странам Центральной Азии переориентировать свои энергомаршруты из России на Южный Кавказ. Чтобы восстановить свое влияние на Южном Кавказе. Для этого им и нужна Грузия.