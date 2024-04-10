Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа самой большой угрозой для «свободы и демократии» в США.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС.

«Дональд Трамп использует в своей речи такие фразы, как «мы собираемся уничтожить конституцию. Он станет диктатором в первый же день», — считает Байден.

Как отметил президент США, Трамп ясно дал понять, что не собирается соблюдать некоторые статьи конституции, если посчитает их неуместными.

«У него очень и очень нездоровый взгляд на конституцию», — добавил Байден.